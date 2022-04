Voor tweede keer ooit dezelfde finalisten in FA Cup en EFL Cup

Zondag, 17 april 2022 om 19:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:33

Chelsea heeft zich zondagavond gekwalificeerd voor de finale van de FA Cup. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kende op Wembley geen grote problemen met Crystal Palace en boekte een 2-0 overwinning. Na een moeizame eerste helft maakten Ruben Loftus-Cheek en Mason Mount het verschil in de tweede. In de finale wacht een ontmoeting met Liverpool, net als in februari in de EFL Cup. Toen won Liverpool na penalty's; alleen in 1993 stonden twee dezelfde ploegen in de finale van beide bekertoernooien (toen Arsenal en Sheffield Wednesday).

Chelsea staat voor de derde keer op rij in de FA Cup-finale; de laatste club die dat presteerde, was Arsenal tussen 2000/01 en 2002/03. De eerste helft was nog een stroperige exercitie voor the Blues. Zowel Chelsea als Crystal Palace was zich bewust van de belangen en nam weinig enkel risico. Voor beide ploegen viel slechts één schot op doel te noteren in het eerste bedrijf: een volley van Cheikhou Kouyaté, waar doelman Édouard Mendy een antwoord op had, was de enige serieuze poging van Crystal Palace. In de rebound trof Joachim Andersen de lat, maar hij stond ogenschijnlijk buitenspel. Aan de overzijde kende Jack Butland geen moeite met een inzet van Mount.

Pas in het laatste halfuur kwam de wedstrijd tot ontbranding. Kouyaté kreeg na een corner van Eberechi Eze de tweede mogelijkheid voor Crystal Palace, maar leek de bal tegen de schouder te krijgen in plaats van tegen het hoofd. De bal belandde uiteindelijk naast het doel van Mendy. Een foutje van Tyrick Mitchell resulteerde uiteindelijk in het openingsdoelpunt. De linksback raakte de bal kwijt aan César Azpilicueta, waarna Chelsea combineerde richting het strafschopgebied.

Kai Havertz legde de bal terug en zijn pass werd van richting veranderd door Marc Guehi. Daardoor kon Loftus-Cheek scoren, al werd zijn bal nog licht getoucheerd door Andersen. Een kwartier voor tijd besliste Chelsea de wedstrijd. Na een breedtepass van Timo Werner plaatste Mount de bal in de rechterhoek. Namens Crystal Palace miste Andersen nog een goede kopkans, terwijl Romelu Lukaku in de laatste minuut van dichtbij de paal trof en mede-invaller Hakim Ziyech geen fortuin kende in de rebound.