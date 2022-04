Ajax heeft nog altijd hoop op sensationele ommekeer bij Erik ten Hag

Zondag, 17 april 2022 om 18:38 • Dominic Mostert

Ajax laat Erik ten Hag niet zonder slag of stoot vertrekken, zo benadrukt Gerry Hamstra zondag in gesprek met ESPN. De technisch manager wordt voorafgaand aan de bekerfinale gevraagd naar de berichtgeving dat Ajax geen aanbod zou hebben gedaan om Ten Hag binnenboord te houden. "Daar kan ik heel kort en krachtig over zijn: dat is wel gebeurd", benadrukt Hamstra.

Uit de woorden van de technisch manager blijkt dat Ajax nog hoop heeft op een langer verblijf van Ten Hag, die sterk in verband wordt gebracht met Manchester United en volgens the Athletic al een principeakkoord heeft bereikt. "We hebben er alles aan gedaan en doen er alles aan om hem binnenboord te houden", verzekert Hamstra. "Contractverlenging aangeboden? Ja. Meer geld? Alles wat daarbij hoort, zonder in detail te treden." Ten Hag heeft een aflopend contract bij Ajax.

Gerry Hamstra over de toekomst van Erik ten Hag.



"We hebben er alles aan gedaan en doen er alles aan om hem binnenboord te houden" pic.twitter.com/bmUyKRvoXX — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

"Erik kan uiteindelijk zijn eigen toekomst bepalen, daar is hij oud en wijs genoeg voor. Wij hebben twee scenario’s: we hopen heel graag dat hij blijft, logisch dat er belangstelling voor hem is. En als hij niet blijft, moeten we klaar zijn voor het tweede scenario", schetst Hamstra. Woensdag stelde journalist Mike Verweij van De Telegraaf dat Ajax inderdaad heeft gesproken met Ten Hag, maar dat het daarbij gebleven is. De clubleiding zou hebben verzuimd de oefeneester een concrete aanbieding te doen. "Ze hebben met hem gesproken, maar geen aanbieding gedaan. Waarom weet niemand", gaf de clubwatcher aan.

In het interview wordt Hamstra gevraagd naar de toekomst van Ryan Gravenberch. Hij erkent de interesse van Bayern München. "Bayern is daarin heel klaar, wij zijn ook heel klaar: Ryan heeft nog een contract voor een jaar, is een van de grootste talenten van Europa, dus daar is ook belangstelling voor, van meerdere clubs. Los daarvan is er ook geen witte rook. En op het moment dat er witte rook is, melden we ons", kondigt Hamstra aan. Tot slot bespreekt hij de situatie van André Onana, die zich vanwege een blessure afmeldde voor de bekerfinale tegen PSV. "Of ik geloof dat hij echt geblesseerd is? Ik ben goedgelovig. Daar verschillen we van mening over, maar Maarten Stekelenburg speelt vandaag, hij was al onze nummer één, goed dat hij er weer bij is"