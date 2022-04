Oblak en Atlético gered dankzij uiterst dubieuze strafschop in minuut 99

Zondag, 17 april 2022 om 18:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:33

Atlético Madrid heeft zondagmiddag een uiterst moeizame overwinning geboekt in LaLiga. De equipe van Diego Simeone leek tegen Espanyol lange tijd af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, totdat Yannick Carrasco in de 99ste minuut mocht aanleggen vanaf elf meter na een uiterst dubieus gegeven strafschop. De halverwege ingevallen aanvaller had kort na rust ook al de openingstreffer voor zijn rekening genomen. Door de zege komt Atlético op gelijke hoogte met Sevilla en Barcelona: 60 punten uit 32 duels.

Atlético wist wat het te doen stond in de jacht op een Champions League-ticket en zou bij een zege in punten gelijk komen met Sevilla en Barcelona, al speelden de nummers twee en drie wel minder wedstrijden. Van het belang van het duel was in de beginfase van het duel echter weinig te merken, daar de bezoekers de eerste speldenprikken uitdeelden. Na zeven minuten dook Espanyol al gevaarlijk op voor het doel van Jan Oblak. Leandro Cabrera probeerde het met een kopbal, maar vond de Sloveense goalie op zijn weg. Het was een van de zeldzame mogelijkheden in het eerste bedrijf, waarin beide teams amper wisten te overtuigen.

Na rust werd de ban al snel gebroken. Nadat Sergi Darder eerst nog een kans om zeep had geholpen namens Espanyol, was Carrasco aan de overkant wel trefzeker. De in de rust voor Thomas Lemar ingevallen buitenspeler werd bediend door Matheus Cunha, kapte terug naar zijn rechterbeen en schoot raak in de korte hoek. Het elftal van Simeone poogde vervolgens door te drukken, maar kwam een kwartier voor tijd met een man minder te staan door een rode kaart van Geoffrey Kondogbia. De middenvelder ontving zijn tweede gele kaart en kon vroegtijdig inrukken.

Het gaat helemaal mis voor Atletico! ?? Kondogbia krijgt een onbegrijpelijke tweede gele kaart en de daarop volgende vrije trap wordt binnengeschoten na geblunder van Oblak! ?? De wedstrijd lijkt wel eindelijk los te zijn ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiEspanyol pic.twitter.com/U1lhDGOkxu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

Espanyol rook daarop bloed en profiteerde al snel van de man meer situatie. Raúl de Tomás mocht vanaf de rand van de zestien aanleggen voor een vrije trap en profiteerde van geschutter bij Oblak. De goalie had mogelijkheden om de bal te verwerken, maar zag het leer onder zich door gaan en via de binnenkant van de paal in het doel slaan: 1-1. Beide ploegen kregen in de absolute slotfase kansen om het duel alsnog naar zich toe te trekken, maar Marcos Llorente miste namens Atlético, terwijl Wu Lei zijn inzet knap gekeerd zag worden door Oblak.

Bizarre taferelen in het Wanda Metropolitano ?? De schutterende scheidsrechter ziet na ingrijpen van de VAR op onbegrijpelijke wijze een handsbal van Raul de Tomas en legt hem op de stip ??????? Carrasco benut het buitenkansje! ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiEspanyol pic.twitter.com/QFCUG9T3kg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

Toen het duel vervolgens leek te eindigen in een 1-1 gelijkspel, trok Atlético alsnog aan het langste eind. Na een ogenschijnlijke handsbal van De Tomás besloot scheidsrechter Jorge Figueroa Vázquez na het zien van de beelden de bal op elf meter te leggen. Carrasco eiste de verantwoordelijkheid op en stuurde Diego López de verkeerde hoek in: 2-1. Atlético herstelde zich daarmee enigszins van de midweekse uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City.