Uitleg Ten Hag over Onana overtuigt niet: ‘Maar dan staat hij dubbel te liegen’

Zondag, 17 april 2022 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:51

Erik ten Hag houdt vol dat André Onana vanwege een liesblessure afwezig is tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. De trainer van Ajax werd door ESPN-verslaggever Hans Kraay junior flink aan de tand gevoeld over de Kameroener, maar Ten Hag houdt voet bij stuk. "Hij is geblesseerd", aldus Ten Hag, die de vervolg vraag krijgt of hij dat gelooft. "Ik zeg het toch dat hij geblesseerd is."

Kraay junior heeft de indruk dat Onana er 'tabak van heeft': "Is dat zo?" Ten Hag: "Hij is geblesseerd. Ik heb begrepen dat hij klachten aan zijn lies heeft, dat is bevestigd door de medische staf." Kraay junior vraagt of dit het einde van het tijdperk-Onana bij Ajax is. "Ik neem aan dat hij er morgen weer is, hij zal toch aan zijn herstel moeten werken", aldus Ten Hag, die alle vertrouwen heeft in de net herstelde Maarten Stekelenburg, die voor het eerst sinds augustus gaat spelen. "Wij weten van vorig jaar, toen hij er ook zonder ritme in moest, dat hij het geweldig oppakte."

De trainer van Ajax krijgt ook vragen over het opstellen van Brian Brobbey in plaats van Sébastien Haller. "Is dat omdat je diepte nodig hebt?", aldus Kraay junior, waarop Ten Hag reageert: "Hans, waarom geef jij altijd het antwoord als je de vraagt stelt." Kraay junior: "Maar het klopt wel?" Ja, het klopt bijna altijd wat jij zegt. Of het een moeilijk gesprek was met Haller? Ja, hij gaat daar professioneel mee om, maar dat zijn geen leuke boodschappen. Maar ik moet het doen in belang van het team."

Mohamed Ihattaren zit bij de wedstrijdselectie en kan debuteren. Toch kan de jongeling volgens Ten Hag nog niet 'op Champions League-niveau rennen'. "Dat niet, hij moet nog steeds stappen zetten, maar hij is wel zo ver dat hij in de selectie kan zitten en een deel van de wedstrijd kan spelen. Hij is op de goede weg en moet met deze houding verder gaan. Waarom hij erbij zit? Ik kijk naar wat we nodig hebben. Antony en Labyad vielen weg, Ihattaren kan aan de rechterkant spelen. Dan hebben we daar een optie."

Reactie van de ESPN-analisten

Kenneth Perez vindt dat Ten Hag geloofd moet worden als het gaat om Onana. "Ja, hoor, ik geloof het. Ik geloof dat als een trainer dit soort dingen zegt, dat hij niet staat te liegen. Hij zegt: de medische staf heeft het bevestigd. Maar als dat niet waar is, dan staat hij dubbel te liegen." Arnold Bruggink heeft echter ernstige bedenkingen bij de 'blessure' van Onana en zegt: "Het belangrijkst is: de spelersgroep vertrouwt Onana niet meer."