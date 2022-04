Bayern München kan titelstrijd volgende week beslissen tegen Dortmund

Zondag, 17 april 2022

Bayern München heeft zondagmiddag vrij eenvoudig gewonnen van Arminia Bielefeld. De equipe van Julian Nagelsmann had aan een eigen doelpunt van Jacob Barrett Laursen en treffers van Serge Gnabry en Jamal Musiala voldoende om het gat naar Borussia Dortmund terug te brengen naar negen punten: 0-3. Bayern herstelde zich daarmee van de midweekse uitschakeling in de Champions League tegen Villarreal. De recordkampioen heeft nu 72 punten uit 30 wedstrijden met nog vier wedstrijden te spelen. Komende zaterdag kan de tiende landstitel op rij worden binnengesleept tegen Dortmund.

Bayern schoot werkelijk uit de startblokken en kreeg binnen tien minuten een aantal grote mogelijkheden om de score te openen. Robert Lewandowski zag een kopbal voor open doel echter gered worden door Stefan Ortega en de paal en werd twee minuten later teruggefloten nadat hij de openingstreffer dacht te hebben gemaakt. Aangever Alphonso Davies bevond zich in buitenspelpositie, waardoor Lewandowski een nieuw Bundesliga-record aan zijn neus voorbij zag gaan. Het zou voor de Poolse spits zijn achttiende treffer in een uitwedstrijd betekenen dit seizoen, dat lukte nog nooit een speler op het hoogste niveau.

De treffer volgde niet veel later alsnog. Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld werd de bal ongelukkig in eigen doel gewerkt door Laursen. De verdediger kreeg de bal op de borst en verschalkte daarmee zijn eigen goalie. Bielefeld kroop vervolgens langzaam uit de schulp en kreeg via Masaya Okugawa een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar de Japanner mikte zijn volley over. Op slag van rust zag hij bovendien een treffer worden afgekeurd vanwege buitenspel. Even daarvoor had Lewandowski namens Bayern een kans om zeep geholpen door vanaf de rand van de zestien rakelings over te schieten.

De tweede treffer voor Bayern zou nog wel vallen in de eerste helft. In de slotminuut van de blessuretijd haalde Gnabry een splijtende pass van Joshua Kimmich ineens uit de lucht voor de 0-2. Ook in het tweede bedrijf was het Bayern dat de lakens uitdeelde, zonder daarbij tot echt grote kansen te komen. Een kwartier voor tijd nam Musiala het vijandelijke doel onder vuur, maar hij vond Ortega op zijn weg. Tien minuten later was de tiener alsnog trefzeker. Op aangeven van Lewandowski had hij de bal van dichtbij voor het intikken. Het is voor Bayern de derde competitiezege op rij en de zevende wedstrijd zonder nederlaag. Zaterdag kan het karwei worden afgemaakt, als Dortmund naar de Allianz ArenA komt.