Mijlpaal Weghorst niet genoeg voor zege; Leicester weer terug op aarde

Zondag, 17 april 2022 om 17:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:20

Leicester City heeft drie dagen na de zege op PSV in Europa in extremis verloren op bezoek bij Newcastle United: 2-1. Burnley hield een punt over aan de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-1). Wout Weghorst scoorde namens de degradatiekandidaat, waar Ashley Westwood voor rust wegviel met een vreselijke blessure. Het doelpunt van de boomlange spits uit Nederland was echter niet voldoende voor een broodnodige zege in de strijd tegen degradatie uit de Premier League.

West Ham United - Burnley 1-1

The Hammers waren de dominante ploeg in de openingsfase in het London Stadium, zonder dat het overwicht heel grote kansen opleverde. Het treffen in Oost-Londen werd halverwege de eerste helft opgeschrikt door een horrorblessure bij Westwood. De middenvelder van Burnley kwam ongelukkig in botsing met Nikola Vlasic toen het noodlot toesloeg. Het duel lag vervolgens zo'n tien minuten stil. Westwood werd ter plekke behandeld en per brancard van het veld gedragen. Na de onderbreking tekende Weghorst voor de 0-1 van Burnley in de 33ste minuut. De spits profiteerde met het hoofd van een rebound, nadat Jay Rodriguez in eerste instantie de lat raakte. Het was voor de Nederlander zijn tweede doelpunt in dienst van Burnley, eerder was hij op 19 februari trefzeker tegen Brighton and Hove Albion. Daarnaast was Weghorst verantwoordelijk voor de duizendste treffer van een Nederlander sinds de invoering van de Premier League in 1992

Niet voor de gevoelige kijker! ?? Ashley Westwood loopt een horrorblessure op in duel met Nikola Vlasic ?? Een spoedig herstel gewenst! ??#ZiggoSport #PremierLeague #WHUBUR pic.twitter.com/K8JscENSm4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

In de slotminuut van de eerste helft haalde doelman Lukasz Fabianski Maxwel Cornet neer, waardoor een strafschop volgde. Diezelfde Cornet faalde echter vanaf elf meter, wat Burnley na rust duur kwam te staan. Tomas Soucek was een kwartier voor tijd vastbesloten om van dichtbij te scoren en de middenvelder wist doelman Nick Pope daadwerkelijk te verschalken nadat een vrije trap in de zestien terechtkwam: 1-1. Weghorst had enkele minuten daarvoor nog geel gekregen voor commentaar op arbiter Paul Tierney. Pope redde wel bekwaam op een inzet van Michail Antonio met nog een minuut te spelen. In de blessuretijd kwam er geen winnaar meer uit de bus.

Newcastle United - Leicester City 2-1

Drie dagen na de eliminatie van PSV in de Conference League ging Leicester City op bezoek in Newcastle. De start van The Foxes was beter dan in Eindhoven, want na twintig minuten tekende Ayoze Pérez voor de openingstreffer. Het was geen geweldig schot vanaf de rand van de zestien, maar desondanks verdween de bal in de linkerbenedenhoek. Bruno Guimarães leek Newcastle na een halfuur op 1-1 te brengen, maar de gelijkmaker werd in eerste instantie geannuleerd wegens een overtreding op Kasper Schmeichel. Na een check van de VAR gaf arbiter Jarred Gillet het doelpunt alsnog aan Newcastle, omdat de Leicester-doelman de bal niet op de hand had bij het duel met Guimarães. Laatstgenoemde ontpopte zich in de 95ste minuut tot matchwinner toen hij een doorgeschoten bal van dichtbij in de hoek kopte: 2-1. De Braziliaan was uitzinnig van vreugde, net als de uitgelaten Newcastle-fans. De uitzinnige Guimarães kreeg nog geel voor het uittrekken van zijn shirt.

'Een strafschop moet nooit genomen worden door het slachtoffer van de overtreding' ?? Daar dacht Maxwel Cornet anders over.. Hij schiet zijn zelf versierde strafschop hopeloos naast ??#ZiggoSport #PremierLeague #WHUBUR pic.twitter.com/vmShuZ0XZf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

JA! Newcastle United ???????? ????

In de allerlaatste secondes komen The Magpies er nog één keer uit en raak: 2-1 Guimaraes! ??#ZiggoSport #PremierLeague #NEWLEI pic.twitter.com/SyQnxPIlfX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022