Marciano Vink verbaast zich om basisplaats bij Ajax: ‘Wat is zijn rol?’

Zondag, 17 april 2022 om 17:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:20

Marciano Vink heeft in aanloop naar de bekerfinale tussen Ajax en PSV zijn vraagtekens gezet bij de rol van Przemylaw Tyton. De doelman van de Amsterdammers werd begin maart uit nood aangetrokken, maar kwam ondanks de afwezigheid van verschillende keepers nog geen minuut in actie. Ook zondagmiddag zit Tyton op de bank. Maarten Stekelenburg neemt de plek van André Onana in onder de lat.

Donderdag werd al bekend dat Erik ten Hag geen plek zou inruimen voor Onana in het doel bij Ajax. De Kameroener, die transfervrij gaat vertrekken, heeft afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor de Amsterdammers. De nieuwe fout van Onana, die met een zwakke pass de openingsgoal inleidde tegen Sparta, heeft zijn vertrouwen van Ten Hag duidelijk geen goed gedaan, zo liet de coach afgelopen zaterdag direct na het duel met Sparta al blijken. Mede daarom kiest de oefenmeester voor Stekelenburg als eerste doelman.

"Zou hij gedacht hebben dat hij weer zou spelen?", vertelt Arnold Bruggink bij ESPN als beelden van Stekelenburg voorbij komen. "Naja, had überhaupt iemand gedacht dat hij nu alweer fit zou zijn?", antwoordt Jan Joost van Gangelen. Bruggink: "Zou Ajax gezegd hebben: 'Onana, het is maar beter dat je geblesseerd bent?' Zodat de focus niet op hem ligt?" Onana zit ook niet op de bank in de bekerfinale. Jay Gorter en Tyton zijn de reservekeepers. Met name de rol van laatstgenoemde wordt zeer in twijfel getrokken door Vink.

"Wat is de rol van Tyton? Die moest koste wat kost komen. Je haalt toch wel een keeper met de voorwaarde dat hij er kan staan? Je haalt toch geen keeper om de bank op te vullen?", aldus Vink. Ook Kenneth Perez heeft zijn twijfels bij de keuze voor Stekelenburg. "Hij is op zich nog jong. Geen jonge voetballer, maar wel een jonge man. Het kan soms meezitten in de revalidatie. Het nadeel is dat hij geen ritme heeft. Hij vindt het waarschijnlijk heerlijk, maar het moet blijken hoe wedstrijdfit hij is", aldus de analist. De bekerfinale begint om 18.00 uur en wordt live uitgezonden op FOX TV.