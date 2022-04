Vermeend Ajax-doelwit moet 48 miljoen euro kosten

Fernando moet bij Red Bull Salzburg de opvolger gaan worden van Karim Adeyemi, die begeerd wordt door Borussia Dortmund. De Oostenrijkse club nadert een akkoord met Shakhtar Donetsk over de Braziliaanse aanvaller. (Fabrizio Romano)

De kans is groot dat FC Utrecht de optie tot koop op Rocco Robert Shein gaat lichten. De middenvelder wordt momenteel gehuurd van FC Flora Tallinn en maakt indruk in de beloftenploeg. (Voetbal International)

De doelman werd eerder in verband gebracht met Ajax, terwijl Newcastle United in januari een poging zou hebben ondernomen om hem binnen te halen.

(The Sun)

Calvin Ramsay moet bij Liverpool de stand-in van Trent Alexander-Arnold worden. De vleugelverdediger van Aberdeen moet zich in de schaduw van de Engels international gaan ontwikkelen. (The Sun)

Real Madrid moet eerst spelers lozen voordat er een topaankoop gedaan wordt. Marcelo, Gareth Bale, Isco, Takefusa Kubo, Brahim Díaz en Reinier moeten komende zomer allen plaats gaan maken in de Spaanse hoofdstad. (Marca)