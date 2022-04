Kasper Dolberg held van OGC Nice met sublieme assist in minuut 88

Zondag, 17 april 2022 om 14:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:27

OGC Nice heeft zondag belangrijke punten gepakt in de strijd om een Champions League-ticket. De nummer zes heeft de vierde plaats in handen dankzij een late 2-1 zege op Lorient. Bij Nice hadden Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert een basisplaats. Kasper Dolberg kwam na rust als invaller binnen de lijnen. De Deense aanvaller wist niet te scoren, maar zijn ploeggenoot Andy Delort deed dat met nog twee minuten op de klok wel na een fantastische assist van Dolberg.

Nice was duidelijk de bovenliggende partij in het eerste gedeelte van de wedstrijd, zonder dat er echte kansen waren te noteren. In het eerste halfuur werd er door beide teams zelfs helemaal niet op doel geschoten. Kluivert, die vanaf de linkerkant van het middenveld opereerde, zag een opening in de 36ste minuut en schoot vanaf de rand van de zestien richting de rechterbovenhoek. Matthieu Dreyer verwerkte de knal van de Nederlander zonder al teveel moeite tot hoekschop, waar uiteindelijk niets uitkwam voor Nice. Twee minuten voor rust kopte de bedrijvige Kluivert maar net naast en in de slotminuut van de eerste helft Delort rakelings langs de paal.

Kluivert ging na de hervatting vrolijk verder met gevaar stichten namens Nice. Na een dribbel vanaf de zijkant vloog zijn afstandsschot over het doel. Slechts twee minuten later wist Stengs ploeggenoot Flavius Daniliuc te bereiken met een afgemeten hoekschop, maar de verdediger kopte naast in kansrijke positie. De openingstreffer voor Nice kwam er alsnog, na een overtreding van Moritz Jenz op Khéphren Thuram in zijn eigen strafschopgebied. Delort ging achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter, al raakte Dreyer de bal nog wel aan. De thuisploeg kon maar zeven minuten genieten van de voorsprong die in de 53ste minuut gestalte kreeg.

Armand Lauriente liet doelman Walter Benítez kansloos na een fraaie individuele actie op de linkerflank: 1-1. De Lorient-speler profiteerde van het feit dat Stengs weggleed op de achterlijn, waarna Lauriente kon binnenschieten. Een sterke en snelle comeback dus van Lorient, dat in de 64ste minuut zelfs aan de leiding leek te komen in Nice. Het doelpunt van Terem Moffi werd evenwel geannuleerd wegens buitenspel, tot opluchting van de thuisspelende ploeg. Halverwege de vermakelijke tweede helft werd Kasper Dolberg binnen de lijnen gebracht door trainer Christophe Galtier. De ongelukkige Stengs ging er op dat moment uit voor Hicham Boudaoui. Ruim tien minuten later werden ook Kluivert en Rosario naar de kant gehaald door Galtier.

Laurent Abergel gaf Nice nog een waarschuwing in de 84ste minuut met een schot dat maar net over de lat verdween. Aan de ander kant schoot ook Dolberg over in kansrijke positie. De invaller maakte zijn misser goed met een geweldige assist vanaf de rechterflank op Delort, die van dichtbij en met het hoofd voor de 2-1 voor Nice zorgde. De matchwinner rende gelijk naar Dolberg om hem te bedanken voor de sublieme pass. Dreyer kon dus opnieuw geen redding brengen op een inzet van de uitblinkende aanvaller. In blessuretijd werd een schot van diezelfde Delort net op tijd geblokt door de Lorient-defensie. Na vier minuten toegevoegde tijd kon Nice samen met de supporters de belangrijke zege vieren.

????????????????????! Wat een assist van Kasper Dolberg! ?? OGC Nice pakt toch nog de volle buit tegen FC Lorient ????#ZiggoSport #Ligue1 #OGCNFCL pic.twitter.com/vcS8JmWOiI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022