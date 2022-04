Xavi: ‘Ze gooiden van alles naar ons, we zijn bestolen in ons eigen huis’

Zondag, 17 april 2022 om 14:14 • Chris Meijer • Laatste update: 15:08

Barcelona moet zich maandagavond zien te revancheren van de Europese uitschakeling, als de thuiswedstrijd tegen Cádiz op het programma staat. Eintracht Frankfurt elimineerde de Catalanen afgelopen donderdag in de kwartfinale van de Europa League, na een 2-3 overwinning in het Camp Nou. De manier waarop dat gebeurde, namelijk gesteund door naar schatting 30.000 meegereisde Duitse fans, zit Xavi nog altijd dwars.

“Toen we het hotel verlieten, kreeg ik al een slecht gevoel. We konden niet binnenkomen via de catacomben, ze gooiden van alles naar ons en hebben ons bestolen in ons eigen huis: het was in alle opzichten een slechte avond”, zo tekent Mundo Deportivo op uit de mond van Xavi op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Cádiz. “De club werkt eraan om dit op te lossen. Zodra er een verklaring is, zullen ze dat aan ons en aan de media vertellen. Het heeft invloed gehad, de spelers voelden zich niet op hun gemak. We hebben onze eigen fanatieke supporters nodig, zij zijn er altijd voor ons geweest.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hoopten de Europa League te winnen en daarmee direct de Champions League in te gaan, maar dat is helaas niet gelukt. Dat is een tegenvaller. We hopen dat er nu maandag weer een goede sfeer is. Dat is vrijwel altijd zo, behalve tijdens de wedstrijd tegen Eintracht”, vervolgt de trainer van Barcelona. “Het is nu tijd om ons te focussen op plaatsing voor de Champions League via LaLiga, dat hebben we in eigen hand. We blijven geloven in waar we mee bezig zijn.”

Met nog acht wedstrijden te spelen heeft Barcelona een achterstand van twaalf punten op koploper Real Madrid, dat een duel meer speelde. “We kunnen alle resterende wedstrijden winnen, al is dat lastig. Cádiz speelt om zich te handhaven, Real Sociedad speelt voor Europees voetbal, Rayo Vallecano wil niet degraderen: we moeten in ieder geval geloven in het project. Het wordt een intense week”, aldus Xavi, die zich niet wil uitlaten over de wedstrijd tussen Sevilla en Real Madrid die zondagavond op het programma staat. “Het gaat erom wat we maandag zelf doen. Als we niet winnen, doet het er niet toe.”

Hoe er plotseling niet 5.000 maar 30.000 Eintracht-fans in het Camp Nou zaten

Het verhaal achter de vele Duitse supporters in het Camp Nou. Lees artikel

“Het eerste doel is de Champions League halen. Als we ook nog kunnen meedoen om de titel, is dat alleen maar beter”, stelt Xavi. Mocht Barcelona er niet in slagen om kampioen te worden, kan er gesproken worden van een zogenaamd tussenjaar. “We wisten dat dit kon gebeuren. Er bestond geloof dat we een prijs konden pakken. Ik heb de spelers na de wedstrijd tegen Eintracht gezegd dat ik trots op ze ben, maar ik heb ze tegelijkertijd laten zien welke fouten er voorafgingen aan de tegendoelpunten. Dat moeten we verbeteren, we moeten zorgen dat we vaker het eerste doelpunt van de wedstrijd maken. Je kan dat verbeteren door te trainen, video’s te kijken.”

Tegelijkertijd twijfelt Xavi geenszins over zijn filosofie bij Barcelona. “We hebben vijf keer de Champions League gewonnen met deze stijl. We hebben de vruchten geplukt van de filosofie van Johan Cruijff. Als we twijfelen, moeten dit systeem verbeteren. Maar we moeten niet iets anders gaan doen. Het is een kwestie van verbeteren als je fouten maakt”, benadrukt de trainer van Barcelona, die dit seizoen geen beroep meer kan doen op de met een dijbeenblessure uitgeschakelde Pedri. “Het is een tegenslag, voor hem en voor iedereen. We gaan zien hoe hij herstelt, maar hij moet positief blijven.”