Messi-kwinkslag Agüero naar Ronaldo-bewonderaar pakt ruim 250.000 likes

Zondag, 17 april 2022 om 13:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:46

Een kwinkslag van Sergio Agüero op Instagram zorgt voor de nodige likes en reacties. De inmiddels gestopte aanvaller reageerde op een post van Alejandro Garnacho, de zeventienjarige aanvaller van Manchester United die vol lof was over Cristiano Ronaldo. "De grootste aller tijden", schrijft Garnacho bij een foto waarop te zien is dat Ronaldo na zijn hattrick tegen Norwich City (3-2 overwinning) de wedstrijdbal die voor hem bedoeld was weggeeft aan de in de Spanje geboren aanvaller met Argentijnse roots.

De lofzang van Garnacho verleidde Agüero tot een plaagstootje op Instagram: "Omdat je nog steeds niet met de beste gespeeld hebt", verwijst hij naar Lionel Messi, wiens Instagram-pagina ook wordt getagd in de reactie van Agüero. Er zijn al ruim 250.000 likes gegeven aan de kwinkslag van Agüero, terwijl er ook reeds meer dan 30.000 reacties doorkwamen. Met name de nodige Manchester United-supporters reageren fel op de grappig bedoelde woorden van de vorig jaar gestopte spits.

Garnacho werd door Manchester United in 2020 overgenomen uit de jeugdopleiding van Atlético Madrid. De jonge aanvaller heeft een Spaanse vader en Argentijnse moeder, waardoor hij ook voor de nationale ploeg van Argentinië kan uitkomen. Garnacho werd in maart al opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni, al bleef speeltijd uit. Op 24 maart plaatste hij een foto op Instagram waarop hij te zien is met Messi, die hij eveneens als held ziet. Het talent van the Red Devils, met drie jeugdinterlands voor Spanje achter zijn naam, zat zaterdag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van manager Ralf Rangnick. Een invalbeurt was hem echter niet gegund.