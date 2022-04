Het zeventienjarige Deense toptalent dat Ajax en Arsenal links liet liggen

Maandag, 18 april 2022 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:40

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige middenvelder Zidan Sertdemir, die afgelopen zomer Bayer Leverkusen verkoos boven een transfer naar Ajax of Arsenal.

Supporters van Leverkusen hadden in november het gevoel dat Kai Havertz voor even was teruggekeerd in de Bay Arena, toen ze een lange, tengere jongen, spelend met rugnummer 29 aan de zijlijn klaar zagen staan om in te vallen tegen Hertha BSC. Het was natuurlijk niet Havertz, maar de op dat moment zestienjarige Sertdemir die zijn debuut maakte. Het talent voldeed aan de beschrijving van een van de beste jeugdproducten uit de geschiedenis van de club en de hoop is groot dat hij in de komende jaren net zo'n grote indruk zal maken in de Bundesliga als zijn voorganger.

“Ik denk dat ze me het zelfde rugnummer als Havertz hebben gegeven omdat ze vinden dat ik veel talent heb en dat ze me in dezelfde richting zien gaan als hij”, vertelde Sertdemir tegenover. Tipsbladet. “Het is geweldig om met hem vergeleken te worden. Havertz speelt nu bij Chelsea, werd voor veel geld verkocht, speelde de Champions League-finale en wist daarin te scoren. Maar ik heb niet het gevoel dat er daardoor extra druk op mij komt te staan.”

Sertdemir wordt beschouwd als een van de beste tienertalenten van Europa, maar behalve zijn rugnummer vertoont hij nog heel wat andere gelijkenissen met Havertz. Hij beschikt over uitstekende technische vaardigheden, is een uitstekende dribbelaar en maakt indruk met het grote bereik van zijn passes. Daarnaast weet hij ook zelf met regelmaat het net te vinden. Sertdemir is echter niet opgeleid door Leverkusen zoals Havertz dat wel is.

Die Werkself is de derde profclub van het Deense talent, nadat hij op twaalfjarige leeftijd eerst Bröndby IF verruilde voor FC Nordsjaelland, voordat hij afgelopen zomer voor twee miljoen euro naar Leverkusen vertrok. Volgens BILD streden onder meer Arsenal, Ajax, VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach om de handtekening van Sertdemir. Kim Engstrom, de trainer van Odense BK, noemde hem vorig jaar ‘de beste zestienjarige speler in Denemarken’. Sertdemir's familie - die van Turkse afkomst is - was onder de indruk van de manier waarop een groot aantal jonge talenten zich de afgelopen jaar kon ontwikkelen in de Bundesliga, met name Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund, en zag een overstap naar Duitsland wel zitten.

Our up and coming number 29, Zidan Sertdemir, with a ????! pic.twitter.com/olJwqa5NDE — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 24, 2021

“Hij heeft een speciaal talent”, beweerde sportief directeur Simon Rolfes bij zijn komst in juni naar Bayer, al benadrukte hij dat Sertdemir rustig zou worden gebracht. Dat heeft ertoe geleid dat het talent meetraint met het eerste elftal van trainer Gerardo Seoane, terwijl hij voornamelijk speelt voor de Onder 19 van de club, waar hij dit seizoen in dertien optredens goed was voor acht doelpunten en drie assists. Vanwege zijn goede vorm en zijn vijf doelpunten in evenveel wedstrijden voor Denemarken Onder 17 aan het begin van het seizoen, kwam Sertdemir drie keer als invaller in actie voor de hoofdmacht van Bayer. van Met zijn invalbeurt tegen VfL Bochum werd hij de jongste debutant in de geschiedenis van de club.

Vernoemd naar Zinedine Zidane, de favoriete voetballer van zijn vader, is het duidelijk dat Sertdemir probeert zich te spiegelen aan de oud-voetballer van onder meer Real Madrid en Juventus. Hij eist de bal op, laat zich soms extreem diep zakken om aanspeelbaar te zijn, en is niet bang om de trucendoos open te gooien als hij onder druk wordt gezet door tegenstanders, waardoor het extreem moeilijk is om de bal van hem af te krijgen. Sertdemir is van nature linksvoetig, maar zijn grootste kwaliteit is misschien wel zijn passing. Hij kiest regelmatig niet voor de meest voor de hand liggende bal naar een medespeler, maar juist voor passes waar andere spelers slechts van kunnen dromen dat ze deze kunnen geven, al is zijn spelinzicht soms zelfs voor zijn eigen medespelers te goed.

Het zeventienjarige talent is een vrije trappenspecialist, terwijl hij ook niet terugdeinst om verdedigde arbeid te leveren indien dit nodig is. Zijn trainer Seoane ziet echter nog wel enkele verbeteringen als Sertdemir de volgende stap in zijn carrière wil maken. “Bij Zidan zie je zijn goede positiespel tussen de linies, maar hij mist nog enkele fysieke eigenschappen”, zei de oefenmeester over de 1,82 meter lange tiener. Sertdemir wil niet alleen in de voetsporen van Havertz treden, maar ook in die van Julian Brandt en Florian Wirtz, om door te breken en een sleutelfiguur te worden bij Leverkusen. De eerste tekenen zijn goed voor een speler die openlijk heeft toegegeven dat hij ervan droomt om ooit de Ballon d'Or te winnen. Wie weet, misschien volgt hij Havertz daarin ook ooit wel op.