‘Eerste assistent van Erik ten Hag bij Manchester United is duidelijk’

Zondag, 17 april 2022 om 12:57 • Laatste update: 13:09

Erik ten Hag gaat Mitchell van der Gaag als assistent meenemen naar Manchester United, zo meldt de Daily Mirror. De huidige assistent-trainer van Ajax zou de voorkeur krijgen boven Steve McClaren, die eerder als kandidaat voor deze rol werd genoemd. Volgens de Britse tabloid heeft Robin van Persie tegelijkertijd nog geen besluit genomen over het aanbod van Manchester United.

Van Persie zou bij de club waar hij tussen 2012 en 2015 speelde nadrukkelijk in beeld zijn om assistent van Ten Hag te worden. De oud-aanvaller heeft naar verluidt wel oren naar een terugkeer op Old Trafford, maar twijfelt door zijn gezinssituatie sterk over het aanbod. Zoon Shaqueel speelt momenteel in de jeugdopleiding van Feyenoord, terwijl dochter Dina een groot talent in de paardensport is en Van Persie houdt sterk rekening met het leven van zijn kinderen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hij is zelf momenteel samen met Brian Pinas hoofdtrainer van Feyenoord Onder 16 en verschijnt tevens geregeld op het trainingsveld bij het eerste elftal, terwijl hij bezig is zijn trainersdiploma’s te halen. Jan Joost van Gangelen wist eerder bij ESPN te melden dat Van Persie voorlopig liever bij Feyenoord blijft, al is de Daily Mirror iets minder stellig. Van Persie zou voorlopig undecided zijn over het aanbod van Manchester United.

Met Van der Gaag zou er in ieder geval al een assistent van Ten Hag duidelijk zijn. De twee werken nu al samen bij Ajax, waar Van der Gaag afgelopen zomer werd doorgeschoven naar de functie van assistent-trainer bij het eerste elftal en nog een contract tot medio 2023 heeft. De vijftigjarige Van der Gaag is sinds de zomer van 2019 werkzaam in Amsterdam, waar hij aanvankelijk Jong Ajax trainde. Eerder werkte hij als hoofdtrainer bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda.

The Guardian noemde McClaren eerder eveneens als kandidaat om aan de zijde van Ten Hag aan de slag te gaan bij Manchester United. De Daily Mirror noemt een terugkeer van de zestigjarige Engelsman op Old Trafford, waar hij eerder tussen 1999 en 2001 assistent van Sir Alex Ferguson was, niet on cards. McClaren - in het verleden werkzaam bij onder meer de Engelse nationale ploeg, FC Twente, VfL Wolfsburg en Newcastle United - had Premier League-ervaring aan de staf van Ten Hag moeten toevoegen.