Kraay: ‘Hij moet zeggen: ‘ik blijf bij Feyenoord, ik ga niet naar Ajax’’

Zondag, 17 april 2022 om 12:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:53

Hans Kraay junior kijkt met enige verbazing naar Arne Slot, die een overgang naar Ajax na dit seizoen niet helemaal lijkt uit te sluiten. Volgens de analist annex verslaggever moeten de supporters van Feyenoord zich zorgen gaan maken wat betreft volgend seizoen. Slot is reeds meermaals gelinkt aan Ajax, waar Erik ten Hag klaar lijkt voor een zomerse transfer richting Manchester United.

"Weet je: als ik Feyenoord-supporter was, dan zou ik me zorgen maken. Wat hij nu zegt", opent Kraay zondag in Goedemorgen KNVB Beker van ESPN. "Hij zegt elke keer, en ik heb het even letterlijk opgeschreven: 'dat ik me er geen enkele voorstelling van kan maken'. Daar bedoelt hij mee dat Ajax bij hem komt. Wat hij dus nu moet zeggen is: 'ik blijf gewoon, ik ben volgend jaar gewoon de trainer van Feyenoord, ik ga niet naar Ajax'. Dan maak je een statement en gaan ze helemaal in polonaise achter je aan in Rotterdam", zo krijgt Slot als advies mee.

Tafelgenoot Aad de Mos wordt ook om zijn mening over Slot gevraagd: "Dat zou heel onverstandig zijn, als hij dat deed (naar Ajax gaan, red.)", verklaart de trainer in ruste. "Je kan het een keer doen, het overkomt je als coach altijd een keer. Dat je van AZ naar Feyenoord gaat, maar je kan het niet twee keer doen. Hij moet het niet doen, het is niet goed voor zijn naam. Het is een vakman en hij moet gewoon netjes zijn karwei afmaken bij Feyenoord. En als dat contract (tot medio 2024, red.) voorbij is, dan heeft hij alle ruimte en vrijheid om te kiezen", aldus De Mos.

Presentator Milan van Dongen werpt vervolgens een mogelijk scenario op: "Wat nou als Ajax een paar miljoen biedt en Feyenoord gaat akkoord?" De Mos verandert daardoor niet van mening: "Dan nog niet. Die paar miljoen komt wel, maar het schaadt zijn naam. Gewoon netjes afmaken, hij heeft het goed voor elkaar. Een manager (Frank Arnesen, red.) die hem gehaald heeft. Er komt geld vrij, hij is succesvol. En die spelers kun je ook niet zomaar in de steek laten, spelers die ook door hem gewenst zijn. Dus ik zou dat niet doen", zo besluit de analist zijn relaas over Slot.

Slot liet zich afgelopen woensdag voorafgaand aan de tweede ontmoeting met Slavia Praag kort uit over het eventueel opvolgen van Ten Hag bij Ajax. De trainer wees op zijn doorlopende contract en maakte korte metten met de geruchten: “Ik heb al heel vaak gezegd dat ik me er geen enkele voorstelling van kan maken. Hoeveel duidelijker moet ik zijn? Dit is een fantastische tijd om trainer te zijn van Feyenoord. We spelen de kwartfinale van de Conference League. Ik hoop dat ik het nu wederom duidelijk heb gemaakt. Gebruik dit antwoord zo lang het Ajax niet is gelukt een nieuwe trainer te vinden.”