De Mos: ‘Kan me voorstellen dat hij denkt: waarom Ihattaren wel en ik niet?’

Zondag, 17 april 2022 om 09:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:55

Mohamed Ihattaren is door Erik ten Hag opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax voor de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV van zondag. Oud-trainer Aad de Mos heeft zo zijn bedenkingen bij eventuele speeltijd van de aanvallende middenvelder. Sjaak Swart daarentegen lijkt een stuk enthousiaster te zijn over de keuze om Ihattaren te betrekken bij de bekerfinale.

"Hij zal zelf dolgelukkig zijn, maar ik denk niet dat hij de wedstrijd een andere kleur kan geven", waakt De Mos voor al teveel optimisme rondom Ihattaren in een interview met het Algemeen Dagblad. "Voor PSV is het niet prettig. Zij krijgen een aandachtspuntje bij. Typisch Ajax om dat te doen." De voormalig oefenmeester van onder meer Ajax snapt wel dat er bij andere spelers van Jong Ajax met gemengde gevoelens wordt gekeken naar het selecteren van Ihattaren.

"Naci Ünüvar leek even de weg kwijt, maar is door John Heitinga weer op het paard gezet", deelt De Mos complimenten uit aan de coach van Jong Ajax. "Hij heeft een paar geweldige wedstrijden gespeeld. Ik kan me voorstellen dat hij denkt: waarom hij wel en ik niet? En dat hij jongens als Danilo, Mohamed Daramy en Kenneth Taylor ziet spelen en denkt: wanneer ben ik eens aan de beurt? Er komt een ‘vreemde’ en hij mag nog eerder meedoen." Swart ziet niet in waarom Ihattaren niet geselecteerd zou kunnen worden.

"Andere talenten? Hij is toch ook nog jeugdig. Het zou fantastisch zijn als ze hem bij Ajax weer aan de praat krijgen. Hij heeft absoluut kwaliteiten, maar moet wat slimmer worden en niet overal op ingaan. Hij vindt het prachtig en heeft het nu echt naar zin bij Ajax", kijkt Swart met optimisme naar de toekomst van Ihattaren bij Ajax. Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat Ten Hag de middenvelder een basisplaats geeft in de bekerfinale, die om 18.00 uur begint in De Kuip.