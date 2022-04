Transfervrije Locadia gaat in op toekomstplannen: ‘Voordat ik terugkeer...’

Zaterdag, 16 april 2022 om 23:35 • Laatste update: 00:41

Jürgen Locadia is van mening dat hij wellicht te vroeg is vertrokken bij PSV. De 28-jarige spits speelt momenteel voor VfL Bochum, maar maakte in januari 2018 voor circa zestien miljoen euro de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion. Locadia is komende zomer transfervrij en speelde 7,5 jaar voor de Eindhovenaren, maar lijkt een terugkeer uit te sluiten.

Locadia kon in zijn laatste seizoen in dienst van PSV indrukwekkende cijfers overleggen. De spits was in vijftien officiële duels goed voor negen goals en zes assists. Het leverde hem tijdens de winterse transferwindow destijds een transfer naar Brighton op. Locadia twijfelde om het seizoen af te maken bij, maar koos uiteindelijk toch voor een overstap naar de Premier League. ,Misschien had ik toen nog een paar maanden bij PSV moeten blijven”, erkent hij nu tegenover het Eindhovens dagblad.

“Wat zou er dan zijn gebeurd? Het is allemaal achteraf, maar misschien had ik dan wat meer succes beleefd in de afgelopen jaren”, vervolgt Locadia. “Maar aan de andere kant, zeg maar eens nee tegen een schitterende aanbieding. Spijt heb ik niet.” Het avontuur bij Brighton werd uiteindelijk geen succes voor de aanvaller, die in 46 wedstrijden voor the Seagulls niet verder kwam dan 6 goals en 3 assists. “Ik heb bij PSV natuurlijk de mooiste jaren gehad en ben er gevormd. Bij mijn nieuwe club had ik door de blessure een lastige start en maakte ik veel minder minuten dan eerder.”

Locadia werd in de afgelopen jaren door Brighton verhuurd aan TSG Hoffenheim en FC Cincinnati, waarna begin dit jaar een transfervrij vertrek naar VfL Bochum volgde. “Ik had al eerder in de Bundesliga gespeeld en wilde weer minuten maken op dit niveau. Dat lukte heel aardig, maar door een blessure kon ik daarna niet meer in actie komen.” Het Duitse blad Kicker meldde eerder deze week dat Locadia geen toekomst meer bij Bochum en op zoek moet naar een andere club.

De spits is komende zomer opnieuw transfervrij, maar een terugkeer naar PSV lijkt momenteel nog geen optie. "Mede door blessures is het de laatste jaren allemaal wat minder geweest dan ik wilde, maar mijn ambities zijn er nog altijd. Ik hoop nog een aantal jaren in het buitenland te kunnen spelen, voordat ik naar de eredivisie terugkeer.”