Massimiliano Allegri legt uit waarom hij Matthijs de Ligt vroegtijdig wisselde

Zaterdag, 16 april 2022 om 22:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:47

Matthijs de Ligt heeft zaterdagavond de negentig minuten niet vol kunnen maken. Juventus morste in eigen huis dure punten in het Serie A-duel met Bologna (1-1), waardoor de Turijnse titelhoop vrijwel volledig vervloog. Bij een 0-1 achterstand werd De Ligt in de 59ste speelminuut naar de kant gehaald door trainer Massimiliano Allegri, zonder dat er een directe aanleiding leek te zijn. De verdediger kampte met darmproblemen, verklaart de oefenmeester in gesprek met DAZN.

Lang zag het ernaar uit dat Bologna een 0-1 overwinning uit het vuur zou slepen. In de 84ste minuut incasseerden i Rossoblù echter een dubbele rode kaart (Gary Medel en Adama Soumaoro), waardoor men met de rug tegen de muur kwam te staan. Uiteindelijk buitte Juventus het numerieke overwicht pas uit in de 95ste speelminuut, toen Dusan Vlahovic na een ‘omhaalassist’ van Álvaro Morata de 1-1 eindstand op het scorebord zette. De Ligt maakte het laatste halfuur niet meer mee, daar de verdediger, kort nadat hij een grote kans kreeg met een kopbal uit een hoekschop, naar de kant werd gehaald ten faveure van Leonardo Bonucci.

Bijna De Ligt! ?? De verdediger kopt bijna raak, maar zijn inzet wordt gestopt door de doelman ? De ligt lijkt daarbij geblesseerd te raken en moet gewisseld worden ??#ZiggoSport #SerieA #JuveBologna pic.twitter.com/vNNWgnJKpk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2022

Hoewel er eerst zorgen waren over de aanleiding van de vroege wissel, worden die na afloop van het duel weggenomen door Allegri. De Ligt wordt nog wel verder onderzocht. “Hij kampte met lichte darmproblemen”, zo luidt de conclusie. Het resultaat gold uiteraard als een grote teleurstelling voor Allegri, die desalniettemin trots is op zijn ploeg. “We zijn erin geslaagd om een punt te pakken in een wedstrijd die moeilijk was. De laatste tijd hebben we veel goals geïncasseerd en er is voldoende ruimte voor verbetering, maar dit soort wedstrijden zouden we aan het begin van het seizoen verloren hebben.”

Met het puntenverlies heeft la Vecchia Signora een klap gekregen in de strijd om de tickets die recht geven op Champions League-voetbal komend seizoen. Met 63 punten uit 33 wedstrijden bezet Juventus weliswaar nog altijd de vierde plek op de Italiaanse ranglijst, maar zowel AS Roma als Lazio vaart met respectievelijk 57 punten en 55 punten (uit 32 duels) in het kielzog. De titelhoop is door de puntendeling ook vrijwel zeker vervlogen: koploper AC Milan geniet een voorsprong van acht punten.