Fenerbahçe boekt cruciale zege in strijd om ticket voorronde Champions League

Zaterdag, 16 april 2022 om 21:41 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Süper Lig. In eigen huis was de ploeg van trainer Ismail Kartal een maat te groot voor Göztepe: 2-0. De doelpuntenproductie van de Sari Kanaryalar werd verzorgd door Serdar Aziz en Arda Güler. Dankzij de driepunter heeft Fenerbahçe, dat 62 verzamelde in 33 duels, de tweede plek voorlopig steviger in handen, al moet de nummer drie, Konyaspor (58 punten), zondag nog in actie komen.

Met Ferdi Kadioglu in de basis begon Fenerbahçe voortvarend aan de wedstrijd, daar de score al in de vijfde speelminuut geopend werd. Mert Hakan Yandas had van de rechterkant een perfecte hoekschop in huis richting Aziz, die met een geplaatste kopbal de 1-0 op het scorebord zette. Halverwege de eerste helft dacht Fenerbahçe de score al te verdubbelen. Na een voorzet vanaf de rechterflank slaagde Murat Paluli er niet in om op te ruimen. Op de rand van het zestienmetergebied haalde Miha Zajc doeltreffend uit, maar Serdar Dursun stond, zo bleek uit de videobeelden, hinderlijk buitenspel: doelpunt afgekeurd.

Op slag van het rustsignaal ontsnapte de thuisploeg nog aan een tegentreffer dankzij Altay Bayindir. De doelman had een fraaie inzet in huis op de inzet van David Tijanic. Ook in het tweede bedrijf verkocht Göztepe zijn huid duur, al werd een nederlaag onafwendbaar toen de club met tien man kwam te staan. François Moubandje werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een overtreding in het strafschopgebied op Diego Rossi. Arbiter Yasin Kol gaf Fenerbahçe een penalty, die op overtuigende wijze benut werd door Güler: 2-0.