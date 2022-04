Gullit ziet nieuwe kandidaat voor Oranje: ‘Louis kan zo’n man goed gebruiken’

Zaterdag, 16 april 2022 om 21:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:44

Ruud Gullit is goed te spreken over Jerdy Schouten. De 25-jarige middenvelder van Bologna hield Juventus zaterdag in de Serie A op een 1-1 gelijkspel en maakte hierin indruk op Gullit. In de ogen van de analist van Ziggo Sport is Schouten een serieuze kandidaat voor het Nederlands elftal.

“Hij speelt best goed, heeft rust aan de bal en ziet het aardig”, zei Gullit als analist bij Ziggo Sport. “Hij staat ook op een lekkere positie, met zoveel mensen om hem heen. Hij speelt de ballen naar de goede kleur en staat altijd in de juiste positie.” Gullit zou er niet vreemd van opkijken, mocht Louis van Gaal Schouten oproepen voor het Nederlands elftal. “In het systeem dat hij zou spelen, kan Louis zo'n man wel gebruiken. Dat is een speler die het goed zou doen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De analist is van mening dat Schouten het niveau bij Oranje aankan. “Als je in Italië kan voetballen, kan het ook op dat niveau.” De middenvelder maakte in 2019 de overstap van Excelsior naar Bologna en kon afgelopen zomer vanwege zijn uitstekende spel rekenen op interesse van onder meer Atalanta. "Dat kan ik begrijpen, die spelen hetzelfde systeem, PSV zou hem ook kunnen gebruiken”, aldus Gullit.