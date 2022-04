Ajacied met 21 Eredivisie-optredens in 2021/22 wil weg: ‘Er zijn mooie opties’

Zaterdag, 16 april 2022 om 20:27 • Mart van Mourik

Perr Schuurs lijkt bezig te zijn met een vertrek bij Ajax. In gesprek met De Limburger laat de verdediger weten behoefte te hebben aan meer speeltijd, die hij in Amsterdam verwacht niet snel te gaan krijgen. Momenteel moet de centrumverdediger genoegen nemen met een reserverol achter Jurriën Timber en Lisandro Martínez, en daar lijkt Schuurs nu geen heil meer in te zien. “Ik ben op een leeftijd dat ik wekelijks moet spelen”, aldus de 22-jarige Limburger.

"Ik ben niet meer een talent of een jonge jongen die erbij hoort”, vertelt Schuurs. “Het is belangrijk dat ik minuten zal maken. Het is natuurlijk ook nog niet zeker of de trainer (Ten Hag, red.) gaat, maar als dat gebeurt, is het de vraag wie zijn opvolger wordt. En hoe ziet die nieuwe trainer mij dan? Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik wekelijks moet spelen”, aldus de voormalig verdediger van Fortuna Sittard.

Schuurs geeft te kennen dat hij diverse mogelijkheden heeft. Afgelopen zondag meldde presentator Sjoerd van Ramshorst tijdens Studio Voetbal dat de rechtspoot op de scoutinglijst van onder meer Atalanta staat. “Er zijn mooie opties. Dat is fijn om te merken. Waar dat komend seizoen zal zijn, dat is nog even afwachten”, meldt Schuurs, die overigens een langer verblijf bij Ajax nog niet volledig van tafel heeft geveegd. “Er komt snel duidelijkheid over.”

De stopper kwam in het huidige seizoen tot 21 Eredivisie-optredens, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel een assist verzorgde. In kwam Schuurs in de competitie tot 992 speelminuten; hij maakte achtmaal de negentig minuten vol. Ook kwam de centrumverdediger nog in actie in drie Champions League-duels: in de uitwedstrijd tegen Besiktas en in de ontmoeting in Amsterdam met Sporting Portugal als basisspeler; op bezoek bij de Portugezen als invaller.