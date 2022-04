Volendam komt ‘hakassist’ Ünüvar te boven en zet grote stap naar promotie

Zaterdag, 16 april 2022 om 18:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:04

FC Volendam heeft een grote stap gezet richting directe promotie naar de Eredivisie. Het andere Oranje kwam in het eigen Kras Stadion vroeg op achterstand na een curieuze goal van Jong Ajax, maar stelde in het restant van de wedstrijd orde op zaken: 3-1. Het gat met nummer drie FC Eindhoven is zeven punten met nog drie speelronden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie, wat betekent dat Volendam volgende week in Den Bosch de promotie veilig kan stellen.

Volendam kwam enkele momenten na de aftrap bijna op voorsprong. Darryl van Mieghem leek een voorzet te geven, maar de bal belandde pardoes op de buitenkant van de paal. Aan de andere kant was Jong Ajax wel direct trefzeker. Ünüvar nam de bal na goed drukzetten over en leek de bal te willen voorzetten. De achttienjarige linksbuiten gleed uit maar kreeg de bal via zijn hak op curieuze wijze bij spits Christian Rasmussen. De Deen verschalkte Stankovic en bracht Jong Ajax op voorsprong. Volendam moest op jacht naar de gelijkmaker en vond deze bijna met een harde kopbal van Mühren op aangeven van Van Mieghem. Jong Ajax-doelman Calvin Raatsie had echter een uitstekende redding in huis.

Zie hier: een positieve uitglijder van Naci Ünüvar... ?????#voljaj pic.twitter.com/hJXDrxUP82 — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2022

Een moment later kreeg Volendam een opgelegde mogelijkheid om alsnog op gelijke hoogte te komen toen het een penalty kreeg van leidsman Sander van Eijk. Van Mieghem werd door Nordin Musampa ten val gebracht in het strafschopgebied, waarna Van Eijk niet anders kon dan naar de stip te wijzen. Mühren schoof de bal oog in oog met Raatsie in de linkerhoek en zette daarmee Volendam op gelijke hoogte. Even voor rust stuurde Van Mieghem Mühren weg met een steekbal, waarna de spits naar de grond werd gehaald door Jong Ajax-verdediger Enric Llansana. Hij kreeg een directe rode kaart en Jong Ajax moest met nog een hele tweede helft voor de boeg verder met tien man.

De tweede helft was pas vijf minuten oud toen Volendam al kon profiteren van de overtalsituatie. Van Mieghem zette de bal vanaf de linkerkant voor, waarna Gaetano Oristanio kon binnenlopen. De Inter-huurling maakte hiermee zijn zesde doelpunt van het seizoen. Waar Mühren na een dik uur nog stuitte op Raatsie, was hij in de 74ste minuut wel weer succesvol. Bilal Ould-Chikh speelde zowel Youri Baas als Musampa uit op de rechterflank en bood Mühren een niet te missen kans: 3-1. Tien minuten voor tijd leek Francesco Antonucci nog een duit in het zakje te doen voor Volendam, maar Raatsie bleek attent op de poging.

