Comeback City komt te laat: Liverpool FA Cup-finalist na 0-3 ruststand

Zaterdag, 16 april 2022 om 18:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:31

Liverpool heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de finale van de FA Cup. Halverwege genoot de ploeg van manager Jürgen Klopp al een klinkende 0-3 voorsprong op Manchester City, dat in de tweede helft nog wel de achtervolging inzette maar niet meer gelijk kon maken: 2-3. In de finale zullen the Reds het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Chelsea en Crystal Palace.

Jürgen Klopp had er voor gekozen om in het midweekse Champions League-duel met Benfica (3-3) in een flink gewijzigde opstelling aan de aftrap te verschijnen, waardoor Liverpool vandaag op volle oorlogssterkte aantrad. Zodoende keerde Virgil van Dijk terug in het hart van de verdediging en maakte stonden Mohamed Salah en Sadio Mané weer in de voorhoede geposteerd. Bij City kon, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1), Nathan Aké rekenen op een basisplek. Het doel werd niet door Ederson, maar door Zackary Steffen verdedigd.

Na ruim een kwartier spelen zat Liverpool al in een luxepositie. Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut opende Ibrahima Konaté al met een overtuigende kopbal de score uit een perfecte hoekschop van Andrew Robertson. De 0-2 volgde in de zeventiende minuut, en ditmaal kreeg Liverpool de treffer cadeau. Mané sprintte door richting Steffen, die een terugspeelbal had ontvangen en lang wachtte met het zoeken naar een oplossing. Met een sliding verraste Mané de gelegenheidsdoelman, die een tegentreffer niet kon voorkomen.

Op slag van het rustsignaal liep de schade voor City, dat geen seconde aan voetballen toekwam, nog verder op. Thiago Alcántara bezorgde op de rechterhoek van het zestienmetergebied een hoge pass bij Mané. De buitenspeler volleerde het leer met buitenkant rechts op fraaie wijze in de rechterbenedenhoek: 0-3. 65 seconden na de hervatting begon City aan de comeback. Gabriel Jesus door aan de rechterkant en kapte naar binnen. De spits legde de bal breed op Grealish, die op overtuigende wijze binnenschoot: 1-3.

Manchester City wordt overlopen daar Liverpool, Sadio Mané met zijn tweede ??#ZiggoSport #FACup #MCILIV pic.twitter.com/UuKBaW4ChT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2022

Hoewel Liverpool de wedstrijd onder controle leek te hebben, werd de slotfase nog ongekend spannend. In de 91ste minuut vond City namelijk de aanslutingstreffer. Riyad Mahrez haalde achterlijn en bereikte via doelman Allisson Becker Bernardo Silva, die van dichtbij kon binnentikken. Een minuut later kon Fernandinho zelfs nog voor de 3-3 zorgen, maar de middenvelder was onfortuinlijk in de afronding.