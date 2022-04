Magistrale Ronaldo brengt Old Trafford in extase met zestigste hattrick

Manchester United heeft op de valreep drie kostbare punten bijgeschreven in de Premier League. De ploeg van Ralf Rangnick liet Norwich City terugkomen tot 2-2 na een 2-0 voorsprong, maar trok via Cristiano Ronaldo alsnog aan het langste eind: 3-2. De Portugese superster nam alle treffers voor zijn rekening en houdt daarmee alle kansen op een CL-ticket levend voor United. Door de zege klimt United over Arsenal heen, daar the Gunners met 1-0 onderuit gingen bij Southampton. De achterstand op Tottenham Hotspur bedraagt nog drie punten.

Manchester United - Norwich City 3-2

United wist wat het te doen stond en kon bij een overwinning op Norwich op drie punten komen van Tottenham. Al vroeg in het duel werd de ploeg van Rangnick in het zadel geholpen, toen Ben Gibson na zeven minuten hopeloos in de fout ging. De verdediger verslikte zich in Anthony Elanga, die Ronaldo een niet te missen kans bood: 1-0. United maakte in de eerste helft een frisse indruk en verdubbelde de score na ruim een half uur spelen. Na een corner vanaf de rechterkant van Alex Telles kopte Ronaldo feilloos raak voor zijn tweede van de middag. Even daarvoor had Tim Krul een katachtige reactie in huis op een inzet van Jesse Lingard.

Zo verfrissend als United begon aan het duel, zo beduidend zwak werd het in het slot van de eerste helft, toen Norwich de spanning pots terugbracht in de wedstrijd. Na een aanval over de linkerkant van het veld vond Teemu Pukki met een afgemeten voorzet het hoofd van de volledig vrijstaande Kieran Dowell: 2-1. Ook in het tweede bedrijf was United nergens meer te bekennen en was het Norwich dat de klok sloeg. Nadat Krul andermaal in de weg lag op een schot van Lingard, nam Pukki aan de overkant de gelijkmaker voor zijn rekening. Pukki ontsnapte aan de aandacht van de defensie van United en verschalkte David de Gea met een schot in de korte hoek: 2-2.

De bezoekers leken het duel zelfs helemaal naar zich toe te trekken, maar zagen toe hoe De Gea een voortreffelijke redding in huis had op een opgelegde mogelijkheid van Milot Rashica. Ook Sam Byram was ongelukkig in de afronding en kopte rakelings over uit een hoekschop. Terwijl Norwich nadrukkelijk op zoek ging naar de voorsprong, liet Ronaldo het duel andermaal kantelen. De Portugees mocht een kwartier voor tijd aanleggen voor een vrije trap van zo'n twintig meter en liet Krul kansloos: 3-2. Het betekende de zestigste hattrick voor Ronaldo en zijn tweede in een maand tijd. Bovendien heeft de sterspeler nu in zestien opeenvolgende seizoenen minimaal twintig keer gescoord in alle competities.

Southampton - Arsenal 1-0

Door het verlies van Tottenham eerder op de dag had Arsenal een uitgelezen mogelijkheid om dichter bij de vierde plek te komen, die aan het einde van de rit recht geeft op deelname aan de Champions League. Arsenal zorgde voor het eerste gevaar aan de zuidkust van Engeland met pogingen van Gabriel Martinelli en Bukayo Saka. Fraser Forster had echter een antwoord op beide schoten. Op slag van rust was het Southampton dat op voorsprong kwam. Een afgeslagen corner werd door Romain Perraud teruggebracht in het strafschopgebied. Mohamed Elyounoussi pikte de bal op en bereikte op zijn beurt Jan Bednarek. De Pool twijfelde niet en poeierde de bal voorbij Aaron Ramsdale.

Arsenal ging in het tweede bedrijf naarstig op zoek naar de gelijkmaker. The Gunners domineerden en hadden meer dan tachtig procent balbezit in de tweede helft. De ploeg van manager Mikel Arteta was dichtbij een doelpunt via Saka en de ingevallen Nicolas Pépé. Arsenal bleef aandringen, maar stuitte in de afronding keer op keer op Forster. De boomlange doelman groeide uit tot held van Southampton door de ingevallen Emile Smith-Rowe, Saka, Martin Ödegaard en Granit Xhaka van het scoren te beletten. Southampton hield stand, waardoor Arsenal voor de derde keer op rij onderuit ging in de Premier League. In plaats van druk te zetten op stadsgenoot Tottenham ziet Arsenal Manchester United voorbij zich gaan op de ranglijst en zakt de club naar de zesde plek.