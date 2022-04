Jongst scorende debutant ooit geeft eclatante zege Dortmund extra glans

Zaterdag, 16 april 2022 om 17:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:32

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag ongenadig hard uitgehaald tegen VfL Wolfsburg. De ploeg van trainer Marco Rose zegevierde met 6-1, nadat bij rust al een 5-0 voorsprong werd genomen. Voor Tom Alexander Rothe werd het een middag om nooit te vergeten. De pas zeventienjarige verdediger zorgde bij zijn debuut voor de openingstreffer en werd daarmee de jongst scorende debutant ooit in de Bundesliga (17 jaar en 169 dagen). BVB heeft door de zege het gat naar Bayern München verkleind tot zes punten, maar speelde wel een wedstrijd meer.

Wolfsburg kreeg na drie minuten een enorme kans om de score te openen in het Signal Iduna Park. Max Kruse speelde Jonas Wind aan op de rechtervleugel, waarna hij een goede voorzet produceerde richting Lukas Nmecha. De ex-speler van Manchester City raakte de bal niet goed, maar dwong Dortmund-doelman Gregor Kobel de bal uit de korte hoek te tikken met een uiterste krachtinspanning. Na 24 minuten opende Dortmund de score. Uit een corner van Julian Brandt kon de zeventienjarige linksback Tom Rothe de bal inkoppen. Het jeugdproduct maakte zijn debuut bij Dortmund en bekroonde zijn eerste minuten in de Bundesliga direct met een doelpunt. Enkele minuten later maakte Axel Witsel op aangeven van Erling Braut Haaland de tweede voor Die Borussen.

17 - Tom Rothe vom @BVB ist mit 17 Jahren und 169 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte, der bei seinem Debüt in der Bundesliga ein Tor erzielt. Traum. #BVBWOB pic.twitter.com/WIxcGrtlXM — OptaFranz (@OptaFranz) April 16, 2022

De ploeg van trainer Marco Rose, die aantrad zonder Donyell Malen, was helemaal los en maakte twee minuten later zelfs de derde treffer. Een vrije trap van Marco Reus werd door Manuel Akanji van dichtbij binnengelopen: 3-0. Tien minuten voor rust kon het swingende Dortmund een vierde treffer bijschrijven. Een afstandsschot van Emre Can glipte door de handen van Wolfsburg-keeper Koen Casteels. Om het feest compleet te maken schoot ook Haaland zichzelf op het scorebord. Brandt stuurde Reus weg, die op zijn beurt de Noorse spits vond. Haaland hoefde de bal vervolgens alleen nog maar in het lege doel te werken: 5-0.

De laatste keer dat Dortmund met 5-0 ging rusten was negen jaar geleden in de uitwedstrijd tegen Greuther Fürth, toen Mario Götze en Ilkay Gündogan beiden tweemaal wisten te scoren. Na de pauze ging Dortmund vrolijk door waar het gebleven was. Waar op een poging van Reus nog gereageerd kon worden door Casteels, was de goalie kansloos op een knal van Haaland. De Noorse aanvalsleider ontving de bal van Brandt en schoot het leer hard binnen. De ingevallen Aster Vranckx leek de eer te redden voor die Wölfe, maar raakte de onderkant van de lat. Tien minuten voor tijd deed Ridle Baku dit alsnog, door een rebound van Nmecha achter Kobel te schieten.