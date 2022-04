Pirlo heeft elf maanden na ontslag bij Juventus nieuwe aanbieding op zak

Zaterdag, 16 april 2022 om 14:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:14

Andrea Pirlo heeft de mogelijkheid om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. De voormalig middenvelder is door A Bola naar voren geschoven als topkandidaat bij SC Braga. Pirlo moet bij de Portugese subtopper als opvolger dienen van Carlos Carvalhal, die komende zomer uit zijn contract loopt. Laatstgenoemde werd afgelopen donderdag met zijn elftal uitgeschakeld in de Europa League door het Rangers van Giovanni van Bronckhorst.

Portugese media zijn ervan overtuigd dat Carvalhal zijn tot deze zomer lopende contract niet gaat verlengen bij Braga. Ondanks een uitstekend Europees seizoen - Braga werd donderdag in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door Rangers - is het achter de schermen al enige tijd onrustig. Een vertrek wordt om die reden voor alle partijen als meest gunstig beschouwd. Verwacht wordt dat Carvalhal naar Brazilië verkast, waar hij recentelijk op interesse kon rekenen van Flamengo en Atlético Mineiro.

Ondertussen wordt in Portugal druk gespeculeerd over de opvolging van Carvalhal. Volgens A Bola is er onlangs een ontmoeting geweest tussen de clubleiding van Braga en Pirlo, die is bijgepraat over de plannen van de club en wordt gezien als belangrijke schakel in een nieuw te vormen project. De voormalig middenvelder is bijna een jaar clubloos, nadat hij vorig jaar mei werd ontslagen als trainer van Juventus. Pirlo had opties om al eerder terug te keren als coach, maar sloeg onder meer een aanbieding van Salernitana af. Ook viel zijn naam bij Benfica, de club waar Roger Schmidt komend seizoen aan het roer staat.

Pirlo is volgens de Portugese sportkrant op de hoogte van de interesse van Braga en heeft de aanbieding in overweging genomen. De Italiaan zou dusdanig onder de indruk zijn van de interesse dat hij de voorbije dagen informatie heeft ingewonnen over de club. Braga lijkt uitgespeeld dit seizoen. De club bezet momenteel de vierde plek in de Primeira Liga en heeft een achterstand van negen punten op Benfica, dat als nummer drie verzekerd is van kwalificatie voor de Champions League.