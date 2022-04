Tadic komt superlatieven tekort: ‘Iedereen wil hem kopen, dat is normaal’

Zaterdag, 16 april 2022 om 13:29 • Laatste update: 13:35

De geruchten over een vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United worden almaar hardnekkiger. De trainer van Ajax zou al persoonlijk rond zijn met de Engelse grootmacht, al wil hij daar zelf vooralsnog niks over kwijt. Ook tijdens het persmoment in aanloop naar de bekerfinale ontweek de trainer van de Amsterdammers alle vragen over de interesse van United. Dusan Tadic had meer moeite om het onderwerp links te laten liggen en nam alvast een voorschot op het vertrek van Ten Hag.

"Hij is een van de beste trainers ter wereld. Dat bewijst hij al jaren", sprak de aanvoerder van Ajax lovende woorden over zijn trainer bij de NOS. "Hij past bij elke grote club. Tactisch is hij ongelooflijk sterk. Hij is iedere tegenstander altijd twee stappen voor. Ik ken weinig trainers die zo intelligent zijn. Ten Hag is iemand bij wie je altijd langs kunt gaan om advies te vragen hoe je een betere speler kunt worden. Niemand maakt je als voetballer beter dan deze trainer. Het is voor iedere speler een voorrecht om met Ten Hag te mogen werken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tadic weet hoe het is om te acteren op het hoogste niveau in Engeland. De Serviër stond tussen 2014 en 2018 onder contract bij Southampton, waar hij werd binnengehaald door Ronald Koeman. Ondanks de geruchten over een vertrek van Ten Hag, hoopt hij dat de Oldenzaler voor de club behouden blijft. "Ik hoop dat hij bij Ajax blijft. Iedereen wil de trainer van dit Ajax kopen. Dat is normaal. Het zal moeilijk worden zonder hem als trainer. Als er één trainer is die zich de afgelopen jaren in een onvoorstelbaar tempo heeft ontwikkeld, dan is het wel Ten Hag. Hetzelfde geldt overigens voor de spelers waar hij mee werkt."

Ten Hag weigerde tijdens de persconferentie in te gaan op vragen over United. Terwijl onder meer journalisten van the Sun aanwezig waren bij het persmoment, hield de trainer van Ajax de focus op de finale tegen PSV. “Omdat ik op dit moment Ajax dien", antwoorde Ten Hag op de vraag waarom hij niet wilde antwoorden op vragen over United. "We hebben nog twee prijzen te winnen. "Je kunt me hierover blijven vragen, maar ik ben hier om over Ajax te praten. Ik zal het nog één keer herhalen. Heb je vragen over de bekerfinale? Over Ajax?"