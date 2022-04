Geliefde grasmeester Erwin Beltman en Stadion Feijenoord uit elkaar

Zaterdag, 16 april 2022 om 12:47 β€’ Mart Oude Nijeweeme β€’ Laatste update: 13:01

Erwin Beltman vertrekt bij Feyenoord, zo meldt het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908. De geliefde groundsman gaat scheiden met Stadion Feijenoord, de organisatie achter De Kuip. Het is niet bekend wat de reden is achter de breuk tussen beide partijen. Feyenoord krijgt in de loop van volgend seizoen een nieuwe grasmeester.

Beltman is een geliefd persoon onder de Feyenoord-supporters. De grasmeester zet zich al jaren met hart en ziel in voor het veld in De Kuip en is een fervent aanhanger van de Rotterdamse club. Bovendien wordt Beltman geprezen om zijn werk als groundsman. Het veld in De Kuip is vorig jaar voor de zeven keer op rij uitgeroepen tot beste grasmat in de Eredivisie. Beltman was sinds 2013 verantwoordelijk voor de velden van Feyenoord.

De wegen tussen Stadion Feijenoord en Erwin Beltman gaan scheiden: #Feyenoord krijgt in de loop van het komende seizoen een nieuwe groundsmen. It’s happening. ???? β€” 1908.nl (@1908nl) April 16, 2022

Het is niet bekend wat de reden is achter de breuk. Vorig jaar gingen er ook al geruchten dat Beltman zou vertrekken, maar bleef hij uiteindelijk toch aan. "Ik kreeg wat berichten over mijn toekomst", vertelde hij daar destijds over in een video. "Er zijn gesprekken gevoerd met de directie van het stadion. We zijn eruit. Feyenoord gaat mij helpen om mijn droom te verwezenlijken om mijn eigen bedrijf op te zetten. Daar steunen ze mij in en begeleiden ze mij in. Daar ga ik mee starten. Op het gebied van advies en begeleiding van gras."

Ook was er in het verleden sprake van een 'transfer' voor Beltman. De grasmeester gaf in de zomer van 2019 tegenover RTV Rijnmond toe een aanbod te hebben ontvangen van een andere club uit de Eredivisie, maar bleef Feyenoord destijds trouw. Beltman is in 2013 naar Rotterdam gekomen. Daarvoor werkte hij achttien jaar op de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub. Naast zijn werk als groundsman is hij directeur van MasterinGrass.