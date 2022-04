‘Bij Feyenoord kreeg ik al snel een label, het is geen eerlijke strijd geweest’

Zaterdag, 16 april 2022 om 11:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Mark Diemers lijkt zijn draai bij Hannover 96 al snel te hebben gevonden. De middenvelder, die afgelopen winter op huurbasis werd overgenomen van Feyenoord, is opgelucht dat zijn uitzichtloze situatie bij de Rotterdammers ten einde is gekomen. Als het aan Diemers ligt blijft het niet bij een halfjaar en krijgt zijn buitenlandse avontuur een vervolg. "Ik zou graag in het buitenland blijven", vertelt de middenvelder tegen ELF Voetbal.

Diemers werd in 2020 door Feyenoord overgenomen van Fortuna Sittard, maar heeft zich nooit volledig gewaardeerd gevoeld in Rotterdam-Zuid. "Bij Feyenoord kreeg ik al snel een label. Ik kwam van het kleine Fortuna Sittard, had nog niets kunnen laten zien, maar werd al afgeschreven", aldus de defensief ingestelde middenvelder. "Het is geen eerlijke strijd geweest. Intern werd ik gewaardeerd, maar extern was dat minder het geval. Hoewel het buitenland nooit een kinderdroom is geweest, kwam de interesse van Hannover 96 als geroepen."

Diemers, die bij Feyenoord nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd door Hannover. De middenvelder kwam niet in de plannen van Arne Slot voor, waardoor een transfer naar het buitenland een mooie uitkomst bood. Bij de Duitse eerstedivisionist kwam Diemers tot dusver tien keer in actie, waarvan negen keer als basisspeler. "Ik zou graag in het buitenland blijven", aldus Diemers. "Of dat in Hannover is of ergens anders, zie ik wel. Het bevalt in elk geval goed. Ik woon op dit moment in een hotel en blijf daar de komende maanden."

Diemers, die onder Dick Advocaat nog als vaste waarde gold bij Feyenoord met 38 optredens, bivakkeert met Hannover in de onderste regionen van de 2. Bundesliga. Keerzijde van het buitenlandse avontuur is dat hij zijn familie moet missen. "De Duitse taal versta ik goed, maar ik spreek meestal gewoon Engels. Mocht ik langer blijven, dan ga ik de taal zeker leren. Het moeilijkst is dat ik vaak zonder mijn familie ben. Eerst het seizoen tot een goed eind brengen, want we zijn nog niet helemaal veilig. Dan pas maak ik een keuze, maar één ding is zeker: dit avontuur bij Hannover 96 smaakt naar meer van het buitenland."