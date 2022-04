Ten Hag geconfronteerd met fragment uit 1984: ‘Een groot fan van hem’

Zaterdag, 16 april 2022 om 10:52 • Laatste update: 10:59

Johan Cruijff is een grote inspiratiebron voor Erik ten Hag. De trainer van Ajax wordt door de NOS geconfronteerd met beelden uit 1984, toen hij als dertienjarige een vraag mocht stellen aan Cruijff. “Ik was een groot fan van hem, door zijn manier van spelen en de verhalen. Hij was toen ik opgroeide de eerste grote speler bij een buitenlandse club”, herinnert Ten Hag zich.

Ten Hag was 38 jaar geleden deelnemer aan het kinderprogramma Cruyff en Co van de KRO. “Ik had er toen al verstand van”, zegt Ten Hag met een knipoog als hij een fragment te zien krijgt waarin hij een vraag aan Cruijff stelt. Ten Hag zou destijds de meeste vragen van alle kinderen aan Cruijff gesteld hebben. “We kregen met de Twentse selectie een training van hem en iedereen kreeg een bepaalde vaardigheid aangeleerd, een thema haalden ze eruit. Het vervolg was dat we naar de studio gingen om daarover te praten.”

“Ik heb hem daarna niet meer gesproken, dat genoegen heb ik helaas niet mogen hebben”, geeft Ten Hag te kennen. “Onze weg zijn niet zo vaak gekruist. Dat is buitengewoon jammer, er hangen niet voor niets in mijn kantoor een foto van de voetballer én de trainer Cruijff. Omdat hij ons geïnspireerd heeft. Ik weet zeker dat Cruijff zowel als voetballer als trainer in deze tijd weer de beste zou zijn. Dat kunnen maar weinig mensen. Ik zie veel mensen die uit een tijd komen. Cruijff zou nooit uit een tijd komen, hij is tijdloos.”

Ten Hag heeft naar eigen zeggen veel van de filosofie van Cruijff geleerd en meegenomen. “Winnen is belangrijk, maar je wil ook op een bepaalde manier winnen. Winnen moet op een attractieve manier gebeuren, want voetbal speel je voor de mensen. Vooral je slimheid inzetten. Cruijff loopt hier nog steeds rond iedere dag, je voelt zijn DNA hier”, antwoordt de huidige trainer van Ajax. Hij krijgt vervolgens de vraag wie hij beter vond: de voetballer Cruijff of de trainer Cruijff.

“Als voetballer was hij al trainer, hij bracht zijn manier van denken op het veld”, stelt Ten Hag. “Hij was zo goed, hij kon het vertalen en stuurde het hele team aan. Ik hoop dat als de mensen ons voetbal vertalen naar Cruijff-voetbal. Dat is ingegeven vanuit creativiteit en attractiviteit. Het is dé manier om te winnen en de mensen te enthousiasmeren, dat zit altijd in het DNA van de club.”