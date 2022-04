Feyenoord wacht met kaartverkoop voor halve finale op uitspraak van UEFA

Zaterdag, 16 april 2022 om 09:44

Feyenoord wacht zeker tot volgende week met de kaartverkoop voor de wedstrijden tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League. De UEFA komt woensdag en donderdag met een uitspraak over een mogelijke straf van het spelen van wedstrijden zonder publiek. Daarom zal Feyenoord pas op 21 april duidelijkheid geven over de kaartverkoop.

Feyenoord is nog in afwachting van het UEFA-rapport van de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League. Daar zal normaal gezien in ieder geval in staan dat er op de tribunes van De Kuip vuurwerk werd afgestoken. Feyenoord ontving dit seizoen al negen boetes van de UEFA voor ‘ongeregeldheden van supporters’, voor een totaalbedrag van 405.250 euro.

Op dit moment heeft Feyenoord tevens een voorwaardelijke straf staan voor een uitwedstrijd zonder publiek. Tegelijkertijd wacht ook opponent Olympique Marseille nog op een rapport van de UEFA, dat eventueel kan leiden tot het spelen van een wedstrijd zonder thuis- en uitpubliek. Voorafgaand aan het duel tussen Olympique Marseille en PAOK Saloniki in de kwartfinale was het bijzonder onrustig in en rond het Stade Vélodrome. Naar aanleiding daarvan mocht Olympique Marseille geen fans meenemen naar Griekenland.