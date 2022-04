Vermoedelijke opstellingen van de bekerfinale: Ajax heeft duo terug

Zaterdag, 16 april 2022 om 09:01

Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui keren zondag terug in de basiself bij Ajax voor de finale van de TOTO KNVB Beker, zo voorspelt het Algemeen Dagblad. Erik ten Hag, trainer van de Amsterdammers, liet vrijdag op de persconferentie al weten dat het tweetal weer inzetbaar is. PSV treedt volgens de krant in De Kuip aan met dezelfde elf namen als in de wedstrijd tegen Leicester City, die afgelopen donderdag met 1-2 verloren werd.

PSV-trainer Roger Schmidt toonde zich vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de bekerfinale wel hoopvol over de inzetbaarheid van Noni Madueke en Armando Obispo, al lijkt het tweetal nog geen basisplaats te hoeven verwachten. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Schmidt in de bekerfinale voor dezelfde elf namen kiest als tegen Leicester City, wat betekent dat Yvon Mvogo weer onder de lat staat en André Ramalho in het centrum van de defensie de vervanger is van de geblesseerd geraakte Olivier Boscagli.

Bij Ajax is Maarten Stekelenburg de grootste verrassing in de basiself, al meldden verschillende media afgelopen week al dat Ten Hag André Onana zou gaan passeren. De oefenmeester heeft Mazraoui en Martínez weer terug, want ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege) ten koste gaat van Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico. Al is de inzetbaarheid van laatstgenoemde tijdens de bekerfinale voorlopig nog twijfelachtig.

PSV en Ajax trappen zondagavond om 18.00 uur af in De Kuip. Het duel wordt live uitgezonden op FOX TV, waar de voorbeschouwing om 16.00 uur begint. Danny Makkelie is de scheidsrechter tijdens de bekerfinale, geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Joey Kooij fungeert als vierde man, terwijl Dennis Higler Makkelie bijstaat als videoscheidsrechter. Wanneer Ajax de TOTO KNVB Beker wint, wordt deze uitgereikt door Aron Winter. PSV zal bij bekerwinst gehuldigd worden door Guus Hiddink.

Vermoedelijke opstelling PSV: Mvogo; Mauro Junior, Teze, Ramalho; Max; Sangaré, Götze, Gutíerrez Veerman; Zahavi en Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Haller en Tadic.