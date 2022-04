Ajax neemt ‘risico’: ‘Je bent met een hele grote transfersom aan het gokken’

Zaterdag, 16 april 2022 om 08:34

Ajax neemt een flink risico door zich hard op te stellen in de onderhandelingen met Bayern München over Ryan Gravenberch, zo waarschuwt Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf zegt in de voetbalpodcast van de krant dat er weleens een moment zou kunnen komen waarop de negentienjarige middenvelder besluit zijn laatste contractjaar in te gaan, waarmee een transfervrij vertrek zou dreigen. Bayern is op dit moment bereid om 23 miljoen euro te betalen voor het nog tot medio 2023 lopende contract van Gravenberch.

“Hij wil dat Ajax heel veel geld aan hem verdient, hij heeft de opleiding doorlopen en is dankbaar. Vervolgens wordt er onderhandeld met Bayern München. Hij komt er zelf wel uit, want er wordt een megasalaris geboden”, stelt Verweij in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet. Volgens Verweij kan Gravenberch een bruto jaarsalaris van tien miljoen euro, wat neerkomt op vijf miljoen euro netto, gaan verdienen bij Bayern.

“Maar Ajax en Bayern komen er nog niet uit. Bayern heeft een vaste transfersom van zeventien miljoen euro en zes miljoen euro aan variabelen geboden”, geeft Verweij te kennen. “Ajax neemt een heel groot risico en dat gebeurt met een technisch manager die nog niet zo heel lang in dienst is: Gerry Hamstra. Er kan, zeker met Mino Raiola als zaakwaarnemer, een moment komen dat Gravenberch zegt: ‘Zoek het uit, ik ga ook mijn laatste contractjaar in en dan ga ik volgend jaar wel gratis weg’. Daar neemt Ajax een heel risico. Ze moeten er snel zien uit te komen met Bayern, want je bent met een hele grote transfersom aan het gokken.”

Valentijn Driessen vindt dat Ajax spelers die hun aflopende contract weigeren te verlengen op een gegeven moment zal moeten verwijzen naar de bank of het beloftenteam. “Dat ben ik in algemene zin met je eens, maar niet in het geval van Gravenberch”, reageert Verweij. “Natuurlijk zullen alle giftige pijlen van de supporters zich weer op hem gaan richten als hij zijn laatste contractjaar ingaat, maar hij heeft heel duidelijk gezegd dat Ajax aan hem moet verdienen. Maar wat is genoeg voor Ajax? Met een eenjarig contract is 23 miljoen euro voor een negentienjarige jongen echt een uitstekende prijs.”