Rai Vloet onderneemt geen poging om rijbewijs terug te krijgen

Zaterdag, 16 april 2022 om 07:45

Rai Vloet gaat niet proberen om zijn rijbewijs terug te krijgen. Er staat komende donderdag in Alkmaar een pro-formazitting op het programma, die voornamelijk draait om het ingenomen rijbewijs van de 26-jarige middenvelder. Vloet - tegenwoordig in dienst van Astana FK uit Kazachstan - is niet verplicht daarbij aanwezig te zijn en wordt mede daardoor niet verwacht bij de zitting.

Vloet wordt verdacht van een dodelijk ongeval dat op 14 november plaatsvond op de A4 bij Hoofddorp. Volgens informatie van De Telegraaf, afkomstig uit het politierapport, klapte de auto van Vloet met 203 kilometer per uur op een stationwagen met daarin een moeder, vader, een jonge zoon en dochter. Gio, de vierjarige zoon, overleefde het ongeval niet. Vloet zou tevens met drank op achter het stuur hebben gezeten.

Het is nog niet duidelijk wat Vloet ten laste zal worden gelegd tijdens de strafzaak. “Het dossier ligt bij ons, de officier van justitie zal dit gaan bestuderen en dan een afdoeningsbeslissing nemen”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf weten. De zitting die donderdag op het programma staat, gaat echter vooral over het rijbewijs van Vloet.

Dat wordt ingenomen als iemand de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht. Na een halfjaar moet een rechter beslissen of het rijbewijs teruggegeven wordt. Erik Thomas - advocaat van Vloet - zegt dat er niet geprobeerd gaat worden om het rijbewijs terug te geven en verwacht niet dat zijn cliënt aanwezig zal zijn. “Niet uit dedain. Het heeft geen zin”, aldus Thomas. “Het Openbaar Ministerie heeft het initiatief genomen voor deze zitting vanwege de wettelijke noodzaak. Wij zullen in elk geval geen verweer voeren op deze zitting.”