‘Ik weet zeker dat 999 van de 1000 trainers eruit waren geknikkerd’

Zaterdag, 16 april 2022 om 07:20 • Laatste update: 07:28

Dick Lukkien slaagde er vrijdagavond in om FC Emmen terug te loodsen naar de Eredivisie. Na een 0-1 zege op FC Dordrecht is de club uit Drenthe reeds zeker van een plek bij de bovenste twee van de Keuken Kampioen Divisie, waardoor er al na één seizoen wordt teruggekeerd in de Eredivisie. Lukkien benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het vertrouwen dat hij na de degradatie en de moeizame start in de Keuken Kampioen Divisie kreeg niet vanzelfsprekend is.

“Ik weet zeker dat 999 van de 1000 trainers eruit waren geknikkerd. Dat FC Emmen dit niet heeft gedaan, is tekenend voor hoe hier gewerkt wordt. In plaats van opportunistisch handelen wordt duurzaam beleid gevoerd. En kijk waar we nu staan. Prachtig, toch?”, zegt Lukkien. Dat directie, sponsoren en supporters zo achter hem bleven staan, zorgde tegelijkertijd in een sportief matige periode ook voor een zekere gêne. “Naar buiten kwam ik standvastig over en in wezen ben ik dat ook.”

“Maar als je dan bijna elke week verliest, zoals in de eerste helft van vorig seizoen, rijd je toch met een rampzalig gevoel naar huis. Zo van: hoe krijg ik het weer op de rails? Ik heb me toen echt zorgen gemaakt, geef ik eerlijk toe”, gaat de trainer van FC Emmen verder. Lukkien is nu ‘apetrots’ op wat zijn spelers dit seizoen hebben laten zien. “En met hetzelfde enthousiasme gaan we straks de Eredivisie in. Dat wil zeggen: fris, fruitig en met voetbal waarmee we het publiek proberen te vermaken.”

“Die mag niet weg nee”, reageert voorzitter Ronald Lubbers bij ESPN op een vraag over de nabije toekomst van Lukkien. “Dit is een prachtige beloning voor een vechtseizoen. Ons hoofddoel is bereikt, we zijn heel erg blij. We keren terug in de Eredivisie, waar we thuishoren. We zijn al bezig met volgend seizoen, er moet nog heel wat gebeuren.”

Het seizoen voor FC Emmen - dat afgelopen nacht om drie uur werd opgewacht door een grote groep fans - zit er nog niet op, want de titel in de Keuken Kampioen Divisie kan ook nog worden binnengehaald. De voorsprong op naaste achtervolger FC Volendam bedraagt negen punten, met een wedstrijd meer gespeeld. “Uiteraard willen we ook nog kampioen worden. Maar dit hebben we en dit is een gezamenlijk iets. De seizoenkaarthouders, de sponsoren: ze zijn ons in tijden van corona blijven steunen. Daardoor konden we een goede selectie samenstellen voor dit seizoen”, aldus Lukkien. “We zijn zo taai als kauwgom.”