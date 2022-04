Myron Boadu flikt het opnieuw: AS Monaco grijpt allerlaatste kans aan

Vrijdag, 15 april 2022 om 23:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Myron Boadu heeft vrijdag voor de tweede keer binnen twee weken een doorslaggevende rol gespeeld voor AS Monaco. De spits maakte in een korte invalbeurt de uiteindelijk winnende treffer tegen directe concurrent Stade Rennes: 2-3. Het is een cruciale zege voor de Monegasken, die daarmee uitzicht houden op een Champions League-ticket. Monaco blijft weliswaar vierde, maar verkleint zijn achterstand tot nummer drie Rennes naar drie punten, al heeft het ook een minder doelsaldo.

De derde plaats in Ligue 1 geeft normaal gesproken recht op een ticket voor de voorronde van het miljardenbal, tenzij de Europa League-winnaar zich via de eigen competitie plaatst voor de Champions League, dan mag de voorronde overgeslagen worden. De Franse ploegen vestigen daarom hun hoop op RB Leipzig als winnaar van de Europa League, omdat die ploeg met een vierde plek in de Bundesliga al een Champions League-ticket in handen heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rennes opende de score tegen Monaco al na drie minuten via Flavien Tait, die in vrijheid kon binnenkoppen na een voorzet van rechts: 1-0. De bezoekers stelden binnen tien minuten orde op zaken dankzij Vanderson, die profiteerde van een weergaloze lanceerpass van Aleksandr Golovin en verwoestend uithaalde: 1-1. Elf minuten na rust werd Wissam Ben Yedder handig vrijgezet door een kopbal van Kevin Volland, waarna de spits van Monaco de 1-2 binnen schoot.

Boadu viel in de 72ste minuut in en besliste de wedstrijd vijf minuten na zijn entree. De voormalig aanvaller van AZ kreeg op aangeven van Wanderson een niet te missen kans en tikte dan ook van dichtbij binnen: 1-3. Een flinke opsteker voor Boadu, die bezig is aan een moeizaam eerste seizoen bij Monaco, maar twee weken geleden ook al de winnende maakte tegen FC Metz. Martin Terrier maakte er overigens in blessuretijd uit een strafschop 2-3 van, maar het mocht niet meer baten voor Rennes.