Derksen lovend: ‘Dit is zijn jaar, hij heeft het zó voortreffelijk gedaan’

Vrijdag, 15 april 2022 om 22:22 • Rian Rosendaal

Johan Derksen geeft vrijdagavond in Vandaag Inside hoog op over het werk dat Arne Slot dit seizoen verricht als trainer van Feyenoord. De analist vindt het knap dat de Rotterdammers derde staan in de Eredivisie en uitzicht hebben op de eindzege in de Conference League. Feyenoord plaatste zich donderdagavond ten koste van Slavia Praag voor de halve finale van het derde Europese clubtoernooi.

"Het is het jaar van Slot", zo opent Derksen zijn lofzang op de coach van Feyenoord. "Die heeft het zó voortreffelijk gedaan bij Feyenoord. Die heeft echt meer dan het optimale uit Feyenoord geperst. En ook nog met goed voetbal." Tafelgenoot René van der Gijp vindt dat Feyenoord munt moet slaan uit de huidige succesreeks in Europa. "Weet je wat nou het leuke is Johan, en dat gaat waarschijnlijk weer niet gebeuren, ja pas over veertien jaar. Voor al die sponsors die al veertien jaar roepen dat ze geld in de club willen steken, is dit het moment."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Johan Derksen vindt dat Arne Slot geweldig werk doet bij Feyenoord.

"Ja, natuurlijk. Dat verdient hij (Slot, red.)", is Derksen het roerend eens met Van der Gijp. "Dit is het moment. Je speelt verdomme de halve finale van de Europa Cup, dus je wordt weer serieus genomen in Europa. Dat doet de transferwaarde van die jongens alleen maar goed. Dus dit is het moment om in te stappen. Maar het zal wel weer niet gebeuren, denk ik", houdt Van der Gijp een slag om de arm. Derksen verlegt de aandacht daarna weer naar Slot.

"Maar het gekke is met die Slot. Jij (Hélène Hendriks, red.) hebt hem nog wel bij NAC Breda zien spelen. Het was een geweldig kutje in het veld, hè." Hendriks kan dit alleen maar beamen: "We noemden hem altijd mevrouw Slot", aldus de uit Breda afkomstige presentatrice annex verslaggever. "Ja, het was een softie eerste klas", voegt Derksen daaraan toe. "Hij was technisch begaafd en had ook nooit een vieze broek ofzo. Hij liep heel rechtop, maar hij kon echt goed voetballen."