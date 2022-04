Johan Bakayoko kegelt bij weergaloze rentree ene na andere bal in kruising

Johan Bakayoko heeft vrijdagavond andermaal een glansrol opgeëist in de Keuken Kampioen Divisie. De achttienjarige vleugelspits van Jong PSV viel tegen FC Eindhoven in de 57ste minuut in en vuurde zowel in de 70ste als 75ste minuut een bal schitterend in de kruising. Weer vijf minuten later gaf Bakayoko, die terugkeerde van een lichte blessure, ook nog een perfecte assist: 1-3 winst voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die daarmee Eindhoven behoorlijk dwarszit. De nummer drie van de competitie kan directe promotie vrijwel vergeten en zal vermoedelijk in de play-offs terechtkomen. Datzelfde geldt voor nummer vier Roda JC Kerkrade, dat in een knotsgekke wedstrijd afrekende met Helmond Sport (5-3).

FC Eindhoven - Jong PSV 1-3

De thuisploeg was de bovenliggende partij in de beginfase, met kansen voor Mawouna Amevor en Valentino Vermeulen. Daarnaast werd een afgemeten vrije trap van Joey Sleegers naast het doel van Jong PSV gekopt. Pas halverwege de eerste helft werden de bezoekers gevaarlijk, maar het schot van Mohamed Nassoh verdween naast. Simon Colyn had kort voor rust een strafschop willen krijgen, maar arbiter Martin Pérez wuifde de protesten van de PSV-speler weg. Johan Bakayoko gaf na zeventig minuten andermaal zijn visitekaartje af met een fabelachtig schot dat langs Nigel Bertrams in de kruising verdween: 0-1. Het zestiende competitiedoelpunt van de ontketende Bakayoko kwam enkele minuten later. Ditmaal verdween zijn waanzinnige afstandsschot wederom in de kruising, tot vreugde van alles en iedereen bij PSV. De uitblinker van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij stelde daarna nog Jenson Seelt in staat om de 0-3 aan te tekenen. Sleegers redde nog de eer van Eindhoven en leek ook de 2-3 te maken net voor tijd. Die treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Kort voor tijd maakte Mees Kreekels zijn rentree bij Jong PSV, na een revalidatie van een jaar wegens een zware knieblessure.



Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 5-3

Het doelpuntenfestijn in Zuid-Limburg begon in de zesde minuut, toen Xian Emmers vrijstaand kon binnenkoppen voor Roda. De 2-0 kwam in de veertiende minuut van de voet van Dylan Vente. De spits kapte zijn bewaker uit en kon voor een leeg doel raak schieten. Roda wist zelfs op 3-0 te komen. Vente werkte een goede voorzet van Stefano Marzo binnen. De comeback van Helmond Sport liet niet lang op zich wachten. In minuut 32 kopte Jarno Lion raak uit een hoekschop. Binnen acht minuten na rust was de voorsprong van Roda verdwenen. Thomas Beekman tikte raak bij de tweede paal en een minuut later trok Gaétan Bosiers de stand helemaal gelijk. Roda rechtte de rug en nam met nog twintig minuten op de klok opnieuw de leiding. Een hard schot van Patrick Pflück was Mike Havekotte te machtig: 4-3. Een minuut voor tijd scoorde Emmers zijn tweede van de avond na een fraaie individuele actie.

Doelpuntenregen in Kerkrade ?? Hoe het begon: 29 min spelen, 3-0 ? Hoe het ervoor staat: 69 min spelen, 4-3 ?#rodhel pic.twitter.com/SGpgIRyNtx — ESPN NL (@ESPNnl) April 15, 2022

VVV-Venlo - Telstar 3-2

Nick Venema, sinds zijn komst in januari de onbetwiste eerste spits van VVV, moest vanwege ziekte verstek laten gaan. Daardoor was er een kans in de basis voor zijn stand-in Sven Braken, die daar optimaal van profiteerde. De spits schoot na 25 minuten van negen meter binnen en maakte er na rust in een tijdbestek van vijf minuten nog twee. Bij zijn tweede goal profiteerde Braken van een onderschepping van Kees de Boer, vervolgens kon hij zijn hattrick voltooien met een simpele intikker: 3-0. Telstar knokte zich in de slotfase nog knap terug. Özgür Aktas kopte binnen uit een hoekschop en Glynor Plet vuurde hard raak: 3-2, met nog tien minuten op de klok. Telstar kreeg het daarin niet meer voor elkaar een resultaat binnen te halen.

Jong AZ - ADO Den Haag 0-1

Beide ploegen waren duidelijk aan het ploeteren in de openingsfase. Pas in de 31ste minuut werd Thomas Verheydt in stelling gebracht door Ricardo Kishna, die een vrije trap nam. Een minuut later tikte doelman Sem Westerveld een knal van Verheydt tegen de lat. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Gregor Breinburg naast. De doorbraak voor ADO kwam er pas halverwege de tweede helft. Kishna gaf opnieuw voor richting Verheydt en de fysiek sterke spits was ditmaal wel trefzeker met een kopbal: 0-1. In het feestgedruis begaf de boarding voor het uitvak het, waardoor er herstelwerkzaamheden moesten worden verricht. Na zo'n tien minuten wachten kon het duel worden hervat. ADO trok de minieme voorsprong uiteindelijk over de streep, nadat men veertien minuten aan blessuretijd zonder problemen had doorstaan.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 35 24 5 6 36 77 2 FC Volendam 34 19 11 4 26 68 3 FC Eindhoven 35 19 7 9 24 64 4 Roda JC Kerkrade 35 17 12 6 29 63 5 Excelsior 35 19 6 10 25 63 6 ADO Den Haag 34 21 5 8 25 62 7 Jong Ajax 34 17 8 9 17 59 8 NAC Breda 34 14 10 10 12 52 9 De Graafschap 35 14 9 12 5 51 10 VVV-Venlo 35 13 5 17 -10 44 11 TOP Oss 35 11 8 16 -9 41 12 Jong PSV 34 11 7 16 -2 40 13 FC Den Bosch 34 12 4 18 -20 40 14 Almere City FC 34 10 8 16 -8 38 15 Jong AZ 35 11 5 19 -13 38 16 Telstar 35 8 11 16 -23 35 17 Jong FC Utrecht 34 10 4 20 -24 34 18 MVV Maastricht 35 10 3 22 -34 33 19 FC Dordrecht 35 8 8 19 -26 32 20 Helmond Sport 35 7 6 22 -30 24