Emmen laat zich niet afleiden door irritante fan en promoveert naar Eredivisie

Vrijdag, 15 april 2022 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

FC Emmen heeft zich vrijdagavond verzekerd van promotie naar de Eredivisie. De manschappen van Dick Lukkien zijn dankzij een 0-1 overwinning bij FC Dordrecht zeker van minimaal plek twee in de Keuken Kampioen Divisie en keren binnen één seizoen terug op het hoogste niveau. Emmen begon dramatisch aan het seizoen met slechts één punt uit de eerste vijf wedstrijden, maar bleek vanaf dat moment verreweg de meest stabiele ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdagavond zal in Emmen groot feest worden gevierd op het Raadhuisplein, waar ruimte is voor zo’n 15.000 bezoekers. Op De Oude Meerdijk, het stadion van de Drenten, wordt deze zomer het kunstgras ingeruild voor een natuurveld.

De kampioenswedstrijd van Emmen werd veelvuldig gestoord door een toeschouwer die een fluitje had meegenomen naar het Riwal Hoogwerkers Stadion. Ondanks verzoeken van de stadionspeaker bleef de vervelende supporter daarmee doorgaan, waarna scheidsrechter Erwin Blank er na 70 minuten genoeg van had en de wedstrijd even stillegde. Na de kleine onderbreking kon de wedstrijd probleemloos worden afgemaakt.

FC Emmen miste in de eerste tien minuten grote kansen via Ole Romeny en Rui Mendes en kwam daarna zelf goed weg bij een spectaculaire omhaal van Stijn Meijer, die door Michael Brouwer onschadelijk gemaakt kon worden. Toch waren het vooral de Drenten die voor gevaar zorgden, onder meer via kopballen van Romeny en Reda Kharchouch. Een fout in de defensie bij Dordrecht leverde Emmen in de laatste minuut van de eerste helft het openingsdoelpunt op. Een lange bal van achteruit van Oussama El Azzouzi schoot door, waarna Rui Mendes met een handige lob Liam Bossin verschalkte: 0-1.

??? Het lijkt nu een kwestie van nog 45 minuten voor @FC_Emmen...#doremm pic.twitter.com/ShTcJvTeEY — ESPN NL (@ESPNnl) April 15, 2022

Direct na rust was zowel Emmen als Dordrecht in een druk strafschopgebied dichtbij een treffer, maar beide keren ging de bal er niet in. Keziah Veendorp moest in de 76ste minuut aan de noodrem trekken om een counter te blokkeren. De rechtsback van Emmen kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, nadat hij zes minuten eerder zijn eerste al had geïncasseerd. Azzeddine Toufiqui had de wedstrijd tweemaal in het slot kunnen gooien voor Emmen, maar slaagde daar niet in. Met tien man hielden de bezoekers vrij eenvoudig stand.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 35 24 5 6 36 77 2 FC Volendam 34 19 11 4 26 68 3 FC Eindhoven 35 19 7 9 24 64 4 Roda JC Kerkrade 35 17 12 6 29 63 5 Excelsior 35 19 6 10 25 63 6 ADO Den Haag 34 21 5 8 25 62 7 Jong Ajax 34 17 8 9 17 59 8 NAC Breda 34 14 10 10 12 52 9 De Graafschap 35 14 9 12 5 51 10 VVV-Venlo 35 13 5 17 -10 44 11 TOP Oss 35 11 8 16 -9 41 12 Jong PSV 34 11 7 16 -2 40 13 FC Den Bosch 34 12 4 18 -20 40 14 Almere City FC 34 10 8 16 -8 38 15 Jong AZ 35 11 5 19 -13 38 16 Telstar 35 8 11 16 -23 35 17 Jong FC Utrecht 34 10 4 20 -24 34 18 MVV Maastricht 35 10 3 22 -34 33 19 FC Dordrecht 35 8 8 19 -26 32 20 Helmond Sport 35 7 6 22 -30 24