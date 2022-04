Barcelona grijpt in na Duitse invasie in Camp Nou en stelt maatregel in

Vrijdag, 15 april 2022

Dat er donderdagavond circa 30.000 Eintracht Frankfurt-supporters aanwezig waren in het Camp Nou, is de leiding van Barcelona een doorn in het oog. Joan Laporta laat daags na de pijnlijke 2-3 nederlaag in de kwartfinale van de Europa League weten dat internationale tickets van thuisduels van Barcelona voortaan op naam komen te staan. Op deze manier wil men een invasie van uitfans zoals donderdag het geval was voorkomen in de toekomst.

Laporta geeft vrijdag in een interview met TV3 uitleg over de kaartverkoop rondom de thuiswedstrijd tegen Frankfurt van donderdag. "Zó veel tickets hebben we niet aan de Duitsers verkocht", verwijst de voorzitter van Barcelona naar de 30.000 Frankfurt-aanhangers die het stadion waren binnengekomen. "Er waren 37.747 kaarten verkocht aan onze seizoenkaarthouders en veel daarvan zijn in handen gekomen van Duitse supporters. Daarnaast zijn er 34.400 kaarten in de vrije verkoop verkocht en ook die kaarten zijn voor het grootste gedeelte naar Duitsers gegaan."

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white. What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Als gevolg hiervan kwamen fans van Frankfurt massaal terecht in de thuisvakken van het Camp Nou, tot ergernis van Laporta en consorten. Een dergelijke scenario behoort wat betreft het Barcelona-bestuur tot het verleden. "Ik kan aankondigen dat kaarten voor Europese wedstrijden voortaan op naam gezet zullen worden. Een maatregel die we liever niet invoeren, omdat het ongemakkelijk is voor een groot deel van de goedwillende supporters. Maar we hebben helaas geen keuze, we willen simpelweg dat dit niet meer voorkomt", aldus Laporta.

Hoe er plotseling niet 5.000 maar 30.000 Eintracht-fans in het Camp Nou zaten

Lees hier hoe het mogelijk was dat er zoveel Duitse supporters aanwezig waren in Barcelona. Lees artikel

Officieel kreeg Eintracht 5.000 kaarten toegewezen van de UEFA voor de kwartfinale. Overdag werd al duidelijk dat er veel meer fans aanwezig waren in de stad en bij het openen van de poorten van het Camp Nou stroomden de Duitsers in groten getale binnen. Uiteindelijk waren er minimaal 20.000 supporters van de bezoekers present, maar mogelijk waren het er nog meer. Het leidde tot dusdanig veel frustratie bij Barça-aanhangers dat een deel van het thuispubliek het stadion halverwege tijdelijk verliet.

Volgens Mundo Deportivo, dat om een reactie bij de club vroeg, hebben Eintracht-supporters massaal naar tickets gezocht. Men zou via onofficiële touroperators en doorverkopers aan tienduizenden kaarten zijn gekomen. De voornaamste oorzaak van de massale steun in het stadion voor Eintracht lijkt toch vooral bij Barcelona zelf te liggen, zo concludeerde ook de Catalaanse krant. Op 8 april vroeg de club namelijk nog in een officieel bericht aan seizoenkaarthouders om hun plekken af te staan als zij niet aanwezig konden zijn bij een wedstrijd. In het LaLiga-duel met Sevilla (1-0) bleven namelijk 22.000 stoelen leeg, ondanks dat het duel uitverkocht was. ‘Om extra geld te verdienen’ vroeg Barça zijn seizoenkaarthouders dus om het tijdig door te geven als men niet aanwezig zou kunnen zijn, waardoor de tickets opnieuw verkocht konden worden. Van die oproep profiteerden zeker 15.000 fans van Eintracht.

Enriq Masip, verantwoordelijk voor de ticketverkoop in het Camp Nou en adviseur van Laporta, liet tijdens de wedstrijd in een opmerkelijke tweet weten de situatie te betreuren. “Iedereen heeft het recht om zijn kaarten te verkopen, maar de realiteit maakt het zien van een Camp Nou met zoveel rivaliserende fans heel, heel triest...” Mundo Deportivo voegde aan de tweet toe dat zijn bewering onjuist is, daar het doorspelen van (seizoens)kaarten juist niet toegestaan is volgens de reglementen. “Enkele jaren geleden stonden er nog zware straffen op het doorverkopen van tickets”, schreef het medium.