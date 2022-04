Aankondiging op Instagram: ‘Ik heb besloten Manchester United te verlaten’

Vrijdag, 15 april 2022 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Nemanja Matic trekt komende zomer de deur achter zich dicht op Old Trafford. De 33-jarige middenvelder neemt na vijf seizoenen afscheid bij Manchester United, zo meldt hij via Instagram. "Na lang nadenken heb ik besloten dat dit seizoen mijn laatste bij Manchester United zal zijn", aldus Matic, die in 2017 voor 45 miljoen euro werd weggehaald bij Chelsea.

Erik ten Hag, die naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli voor de spelersgroep staat, krijgt dus niet te maken met Matic. Volgens de Serviër is dat dus zijn eigen besluit. "Ik heb het bestuur, de manager en de spelers geïnformeerd over mijn beslissing", schrijft Matic. "Het was een enorme eer en een voorrecht om voor deze geweldige club te spelen. Hartelijk dank aan de fans voor hun niet aflatende steun. Ik zal nu tot het einde van het seizoen alles geven om mijn teamgenoten te helpen en het seizoen zo sterk mogelijk te beëindigen."

Matic zit dit seizoen vaker op de bank dan hij speelt, maar is onder interim-coach Ralf Rangnick nog altijd een gewaardeerde kracht: dit seizoen stond de verdedigende middenvelder 13 keer in de basis, viel hij 13 keer in en bleef hij 12 keer op de bank. In totaal staat de controleur op 183 optredens voor Manchester United, waarin hij goed was voor 4 goals en 9 assists.

Chelsea plukte Matic op jonge leeftijd weg uit Servië en verhuurde hem in 2010 een seizoen aan Vitesse. De middenvelder werd door de Londenaren later verkocht aan Benfica en drie jaar daarna weer teruggehaald. Het Servisch nationale elftal deed 48 keer een beroep op Matic, die zijn laatste interland op 10 september 2019 speelde. De routinier maakte dan ook geen onderdeel uit van de selectie die dit jaar met Portugal afrekende in de WK-kwalificatiepoule en zich daarmee plaatste voor het WK in Qatar.