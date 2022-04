Wim Kieft: ‘Feyenoord zal hem niet voor Ajax-bedragen kunnen slijten’

Vrijdag, 15 april 2022 om 19:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:20

Wim Kieft ziet een keerzijde aan het succesvolle Europese avontuur van Feyenoord dit seizoen. De analist is bang dat de Rotterdammers Luis Sinisterra niet voor de absolute hoofdprijs gaan verkopen in de zomerse transferperiode. Kieft heeft daarnaast een welgemeend advies voor Orkun Kökçü, die donderdagavond opzichtig in de fout ging bij de 1-1 van Slavia Praag in het returnduel in de kwartfinale van de Conference League.

De oud-aanvaller brengt ook de situatie rondom Cyriel Dessers ter sprake. Feyenoord kan de spits voor vier miljoen euro definitief overnemen van KRC Genk, maar lijkt een dergelijk bedrag niet te willen neerleggen deze zomer. "Het afgesproken bedrag van vier miljoen euro is veel geld voor Feyenoord. Tegelijk, voor een speler die zo makkelijk scoort in Europa en in de Eredivisie twintig goals moet kunnen maken, is vier miljoen euro niet veel", zo oordeelt Kieft vrijdag in zijn column voor De Telegraaf. "Op de spelersmarkt betaal je snel tien miljoen euro of meer voor zo’n spits."

Kieft denkt dat Sinisterra 'de meest aantrekkelijke speler' is voor Feyenoord deze zomer om in de etalage te zetten. Hij plaatst echter wel gelijk een kanttekening: "Ondanks het Europese succes zal Feyenoord hem niet voor Ajax-bedragen kunnen slijten. De Colombiaan is vooralsnog iemand die excelleert in de Conference League, niet in de Europa- of Champions League. Grote clubs nemen dit mee in hun beoordeling", aldus Kieft, die weet dat ook Kökçü al enige tijd wordt gevolgd door clubs uit de grote Europese competities.

"Hij ontwikkelt zich dit jaar snel bij Feyenoord en is regelmatig basisspeler bij het Turkse elftal. Zo’n fout tegen Slavia Praag, foute terugspeelbal bij 0-1, kan gebeuren. Hij toonde zich na afloop schuldbewust en zei eerlijk dat die actie hem de hele wedstrijd achtervolgde." Om de middenvelder gelijk van advies te voorzien: "Op topniveau is voor het laatste geen plaats. Een verkeerd moment, zelfs niet als dit cruciaal is, mag je de rest van de wedstrijd niet in de weg staan. Luka Modric maakt zo’n fout niet meer, maar los daarvan zou hij zo’n misser direct parkeren en de wedstrijd direct weer oppakken." Kökçü moet zich volgens Kieft realiseren 'dat het erbij hoort'. "Een goede speler speelt verder alsof er niets is gebeurd."