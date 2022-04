‘Arne Slot maakt zich historisch belachelijk, maar blijft niet ’nee‘ zeggen’

Vrijdag, 15 april 2022 om 18:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:48

Valentijn Driessen buigt zich vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf ook over de trainerssituatie bij Ajax. De voetbaljournalist verwacht dat de Amsterdamse club er niet beter op wordt, mocht Erik ten Hag daadwerkelijk bij Manchester United tekenen binnenkort. Driessen vindt aan de andere kant niet dat PSV rouwig moet zijn om het aanstaande vertrek van Roger Schmidt naar Benfica.

"Ik denk dat het voor Ajax een enorme aderlating is en voor PSV is het een feest dat hij vertrekt", is Driessen stellig over Ten Hag en Schmidt. De voetbalvolger van de landelijke krant kijkt daarna gelijk naar eventuele geschikte opvolgers van de Ajax-coach in de Johan Cruijff ArenA. Onder meer Peter Bosz, die nog steeds de steun heeft van Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas, passeert de revue. "0-3 verloren (tegen West Ham United in de Europa League, red.) en in de competitie is het een ordinaire middenmoter (tiende plaats, red.)", concludeert Driessen, die zich afvraagt of Bosz een serieuze kandidaat is voor de Ajax-leiding.

"Ik vraag me af: Als Marc Overmars er had gezeten, dan had Peter Bosz de nieuwe trainer van Ajax geworden. Maar nu Marc Overmars weg is, volgens mij is Edwin van der Sar de directeur nu. Die is niet zo gecharmeerd van Peter Bosz zoals Marc Overmars is geweest", weet Driessen te onthullen. "Maar je moet ook kijken naar wat er beschikbaar is op de markt. Bosz is nu nog niet beschikbaar, maar als hij beschikbaar zou komen en hij is de enige kandidaat die voldoet aan alle eisen die Ajax stelt aan een Ajax-trainer, dan ben je bijna veroordeeld tot hem."

Driessen vraagt zich ook af welke koers de club gaat varen na het vertrek van Ten Hag uit Amsterdam. "De grote vraag wordt: Gaat Ajax voor een Nederlandse trainer of hebben de buitenlanders ook een kans? Is het een Nederlandse trainer, dan zie ik naast Bosz maar een andere en dat is Arne Slot. Dan zou je daar voor over de brug moeten komen. Ik vind dat Arne Slot zich historisch belachelijk maakt, maar hij blijft niet 'nee' zeggen", zo voorspelt Driessen.

Slot liet zich woensdag voorafgaand aan de tweede ontmoeting met Slavia Praag kort uit over het eventueel opvolgen van Ten Hag bij Ajax. De trainer wees op zijn doorlopende contract en maakte korte metten met de geruchten: “Ik heb al heel vaak gezegd dat ik me er geen enkele voorstelling van kan maken. Hoeveel duidelijker moet ik zijn? Dit is een fantastische tijd om trainer te zijn van Feyenoord. We spelen de kwartfinale van de Conference League. Ik hoop dat ik het nu wederom duidelijk heb gemaakt. Gebruik dit antwoord zo lang het Ajax niet is gelukt een nieuwe trainer te vinden.”