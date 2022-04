Eerste profcontract voor ‘Rotterdamse jongen met echte Feyenoord-mentaliteit’

Vrijdag, 15 april 2022 om 18:08 • Rian Rosendaal

Rainey Breinburg heeft zijn eerste profcontract te pakken. Feyenoord brengt vrijdag namelijk officieel naar buiten dat de pas zestienjarige linksback zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract in De Kuip. Breinburg maakt dit seizoen deel uit van het Onder 18-elftal van Feyenoord en daarnaast is de linksbenige vleugelverdediger sinds vorig jaar speler van Oranje Onder 17. Er staan inmiddels zeven jeugdinterlands achter zijn naam.

Breinburg begon ooit in de jeugdopleiding van Excelsior, waarna de jonge verdediger medio 2016 de overstap maakte naar de Feyenoord Academy. "Rainey valt het beste te omschrijven als een Rotterdamse jongen met een echte Feyenoord-mentaliteit", stelt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord, in een reactie op de clubsite. "Naast zijn verdedigende kwaliteiten is hij een vleugelverdediger die veelal opkomt en daardoor ook aanvallend gezien voor veel gevaar kan zorgen."

In het bijzijn van zijn familie zette Breinburg zijn handtekening onder de eerste profverbintenis als speler van Feyenoord. "Het was voor mij erg speciaal dat mijn familie aanwezig kon zijn bij het zetten van mijn handtekening onder mijn eerste profcontract. Ik hoop me de komende jaren binnen Feyenoord Academy door te ontwikkelingen en zo snel als mogelijk mijn debuut in Feyenoord 1 te maken", aldus de ambitieuze jeugdspeler van Feyenoord.