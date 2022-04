Dessers reageert sportief op ludiek verzoek Feyenoord-fan: ‘Geen probleem!’

Cyriel Dessers reageert vrijdag op een luchtig bedoelde tweet van een Feyenoord-supporter die zijn club al heel Europa achterna is gereisd dit seizoen. De betreffende fan stelde de Belgische met een kwinkslag de vraag of hij mee zou willen schrijven aan zijn verlofverzoek op het werk. Dessers reageerde al snel en op sportieve wijze: "Ik bel je baas wel, geen probleem!" De Feyenoord-fan, genaamd Remco Ravenhorst, gaat dus ook naar de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille op donderdag 5 mei. Een week eerder is de heenwedstrijd tegen de Fransen in de halve finale van de Conference League.

Ik bel je baas wel, geen probleem! — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) April 14, 2022

Dessers was donderdag met twee doelpunten andermaal belangrijk voor Feyenoord, dat na een slechte start alsnog met 1-3 wist te winnen van Slavia Praag. Na de 3-3 op eigen veld van een week geleden is een plaats in de halve finale van de Conference League dus een feit. Mocht Feyenoord de eindstrijd bereiken, dan wacht op 25 mei een confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen Leicester City en AS Roma.