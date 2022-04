Bayern en Barcelona spreken zich uit over speculaties rondom Lewandowski

Vrijdag, 15 april 2022 om 17:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:44

Zowel Bayern München als Barcelona heeft de geruchten omtrent een mogelijke transfer van Robert Lewandowski de kop ingedrukt. De spits werd door verschillende media in Spanje nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona, maar van een vertrek lijkt geen sprake te zijn.

Bestuursvoorzitter Oliver Kahn reageerde tegenover Amazon Prime Video veelzeggend op de geruchten rondom Lewandowski. “Er is blijkbaar een strijd gaande om te kijken wie het grootste onzinverhaal kan vertellen. Robert weet wat hij krijgt bij Bayern en wij weten wat we aan hem hebben. We zouden gek zijn als we gaan praten over een vertrek van een speler die elk seizoen tussen de dertig en veertig doelpunten maakt voor ons. We behouden hem zeker nog een seizoen”, sprak de oud-doelman van Bayern stellig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Bayern-trainer Julian Nagelsmann ziet de topschutter niet vertrekken. “Ik heb nooit de indruk gehad dat Lewandowski wilde vertrekken", aldus de Duitse oefenmeester. "In onze gesprekken lijkt hij heel betrokken te zijn bij Bayern, dat is voor mij een teken dat hij wil blijven. Ik wil uiteraard ook in de toekomst over hem kunnen beschikken, daar komt binnenkort hopelijk snel duidelijkheid over."

Lewandowski maakte in de Champions League tegen Villarreal alweer zijn 47ste doelpunt in clubverband van het seizoen. Ondanks het doelpunt werd Bayern wel uitgeschakeld in het miljardenbal door de late gelijkmaker van Samuel Chukwueze. De Pool heeft sinds hij in 2014 overkwam van Borussia Dortmund in 370 officiële wedstrijden voor Bayern 341 doelpunten gemaakt en 69 assists gegeven.

Ook door Mateu Alemany, technisch directeur van Barcelona, wordt de interesse in Lewandowski tegenoverMovistar ontkent. “We hebben geen enkel akkoord met Robert Lewandowski. We hebben groot respect voor hem als speler, hij is enorm belangrijk voor Bayern. Het is een speculatie van de media die goed is om pagina's mee te vullen. Als we op een dag interesse zouden hebben, zullen we eerst met zijn club gaan praten."