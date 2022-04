Bruggink ziet opvolger van Cyriel Dessers: ‘Die gaat er twintig maken’

Vrijdag, 15 april 2022 om 15:07 • Jordi Tomasowa

Arnold Bruggink is van mening dat Feyenoord er goed aan doet om Danilo komende zomer transfervrij in te lijven als opvolger van Cyriel Dessers. De Braziliaanse spits loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Ajax en werd de afgelopen week nog aan de Rotterdammers gelinkt. Dessers komt momenteel op huurbasis uit voor Feyenoord en kan naar verluidt voor vier miljoen euro definitief overgenomen worden van KRC Genk.

Volgens 1908, een Twitteraccount gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt, willen de Rotterdammers Danilo overnemen van Ajax. Arnold Bruggink ziet de komst van de Ajacied naar De Kuip wel zitten. “Danilo was bij FC Twente goed voor zeventien goals en zal er bij Feyenoord echt twintig maken, daar ben ik van overtuigd”, zo zegt de analist bij ESPN.

“Hij kan in zijn eentje goals maken. Als ze hetzelfde kosten, zou ik Danilo nemen”, vervolgt Bruggink. Het spreekt in het voordeel van Danilo dat de spits komende zomer gratis is op te halen bij Ajax, terwijl Feyenoord volgens Het Laatste Nieuws vier miljoen op tafel moet leggen om Dessers na dit seizoen definitief over te nemen. De Belg had donderdagavond een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve finale van de Conference League door tegen Slavia Praag (1-3) tweemaal het net te vinden.

Ondanks dat Dessers niet altijd kan rekenen op een basisplaats onder trainer Arne Slot, bewijst hij wel zijn waarde voor het elftal. In veertig officiële duels noteerde hij zestien goals en zes assists. In de Conference League is hij met acht doelpunten samen met Tammy Abraham van AS Roma gedeeld topscorer van het toernooi.

Pierre van Hooijdonk ziet dat Dessers een uitstekend seizoen doormaakt. ??"Er zijn veel betere spitsen, dat klopt, maar er zijn ook véél mindere spitsen”, stelt de analist. “Je kan op alles iets aanmerken, maar je kunt niet zeggen dat hij geen torinstinct heeft. Hij is relatief snel, fysiek heel erg in orde. Je moet kijken naar de dingen die hij goed kan. Mensen zeiden: 'Wat moet Feyenoord met Dessers?' Hij heeft wel zijn waarde bewezen.”