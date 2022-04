Vrees van Xavi wordt werkelijkheid: Pedri dit seizoen niet meer in actie

Barcelona kan in het restant van het seizoen waarschijnlijk geen beroep meer doen op Pedri. De negentienjarige middenvelder bleef donderdagavond tijdens de rust van het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt geblesseerd achter in de kleedkamer. Barcelona meldt via de officiële kanalen dat Pedri de komende weken is uitgeschakeld door een gescheurde hamstring. De verwachting is dat hij zeker zes weken moet revalideren.

Barcelona werd donderdagavond geëlimineerd in de kwartfinale van de Europa League, na een 2-3 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De Catalanen verloren eveneens Pedri, die vanwege zijn blessure werd vervangen door Frenkie de Jong. Barcelona-trainer Xavi zei na afloop zich zorgen te maken en dit blijkt nu meer dan terecht. De kans dat de 12-voudig international van Spanje in de laatste vijf weken van het seizoen nog in actie komt, lijkt nagenoeg nihil.

“Ik maak me zorgen over Pedri, we moeten zien wat hij heeft. Het is heel slecht nieuws”, zo tekende Marca op uit de mond van Xavi. Dezelfde krant schreef dat het er ‘niet goed uitziet’ voor Pedri. De hamstringblessure betekent waarschijnlijk dat Barcelona het in de laatste acht competitiewedstrijden zonder hem moet stellen.

Pedri speelde vorig seizoen maar liefst 73 wedstrijden, meer dan welke voetballer dan ook. De middenvelder kwam tot dit hoge aantal door onder meer de Olympische Spelen en het Europees Kampioenschap. De groeibriljant van Barcelona miste dit seizoen al meer dan twintig wedstrijden voor de Catalanen vanwege een positieve coronatest en eerdere hamstringblessures. In 22 officiële duels was hij goed voor 5 goals en 1 assist.