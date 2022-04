Schmidt: 'Misschien kunnen De Jong en Gerbrands nog iemand strikken’

Vrijdag, 15 april 2022 om 13:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:28

PSV hoopt zondag in de bekerfinale de kater van de verloren return in de kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City (1-2) weg te spoelen. Volgens trainer Roger Schmidt is zijn selectie in vorm en krijgen ze energie van de grote belangen die zondag spelen. De trainer verwacht niet dat hij kan beschikken over Armando Obispo en Noni Madueke, die beiden donderdag ook al ontbraken tegen Leicester.

PSV heeft in aanloop naar de eindstrijd in de TOTO KNVB-beker veel minder tijd om zich voor te bereiden dan opponent Ajax. Schmidt benadrukt op de persconferentie voor het treffen dat hij ondanks het grote verschil in voorbereiding geen problemen verwacht met de fitheid van zijn spelers. “We zijn gewend aan een druk schema en kunnen ook nu een hoog niveau halen. Natuurlijk is het niet makkelijk en moeten we er nu alles aan doen om te herstellen. Maar we spelen om een prachtige prijs en dat geeft veel energie. Het is misschien wel een van de leukste wedstrijden van het seizoen”, geeft de oefenmeester aan.

Schmidt verwacht daarbij geen beroep op nieuwe spelers te kunnen doen ten opzichte van donderdag. “Ik heb na de wedstrijd tegen Leicester nog geen spelers gesproken. Ryan Thomas zal er niet bij zijn en ik denk niet dat er nieuwe spelers bijkomen. Misschien kan ik John de Jong en Toon Gerbrands vragen om nog iemand te strikken of Armando Obispo overhalen dat hij een paar minuten kan spelen, maar ik denk dat we het grotendeels met de huidige groep moeten doen”, zegt de Duitser gekscherend.

Wanneer PSV de bekerfinale wint zal de prijs uitgereikt worden door Guus Hiddink. Hiddink was van 1986 tot 1990 en van 2002 tot 2006 hoofdtrainer van PSV. Hij leidde de club uit Brabant naar winst van de Europa Cup 1 en zes landstitels. PSV won vier keer de KNVB-beker onder leiding van Hiddink. Mocht Ajax de beker veroveren, wordt deze door Aron Winter uitgereikt aan de Amsterdammers. Winter speelde 238 wedstrijden voor Ajax en won de Europa Cup II en de UEFA Cup met de Amsterdamse club. Met Winter als voetballer werd Ajax eenmaal kampioen en won het tweemaal de KNVB-beker. Winter was in 2019 assistent van trainer Erik ten Hag toen Ajax de landstitel en de KNVB-beker won.