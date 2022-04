‘Champions League-held Origi kiest voor transfervrij vertrek bij Liverpool’

Vrijdag, 15 april 2022 om 13:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:18

Divock Origi staat op het punt om zijn overstap van Liverpool naar AC Milan af te ronden, zo weet Gazzetta dello Sport. In Italië wordt de komst van Origi al wekenlang besproken, maar nu lijkt de kogel toch echt door de kerk. De 26-jarige aanvaller tekent een vierjarig contract bij de koploper van de Serie A en gaat 3,5 miljoen euro per jaar opstrijken.

Het contract van Origi loopt na dit seizoen af bij Liverpool. De Belg wordt al enkele weken nadrukkelijk in verband gebracht met Milan, met wie hij nu een overeenstemming lijkt te bereiken. Origi had naar verluidt nog drie andere aanbiedingen van Premier League- en Bundesliga-clubs, maar hij kiest voor de Milanezen. Volgens Gazzetta dello Sport is de deal zo goed als rond.

Bij Milan moet Origi voor verjonging zorgen in de voorhoede. Milan-trainer Stefano Pioli heeft op dit moment in de punt van de aanval de beschikking over Olivier Giroud (35) en Zlatan Ibrahimovic (40). Laatstgenoemde moest dit seizoen al veel wedstrijden aan zich voorbij laten gaan door verschillende blessures. Eerder werd door Pioli al getwijfeld of de Zweed überhaupt nog in actie gaat komen voor Milan, aangezien zijn contract in de zomer afloopt. Daarnaast gaan er in de Italiaanse media al weken geruchten dat Ibrahimovic zijn spelerscarrière na dit seizoen beëindigd.

Liverpool legde in 2014 12,5 miljoen euro neer om Origi los te weken bij Lille OSC, waarna de spits direct weer werd verhuurd aan de Fransen. Sinds 2015 kwam Origi 172 officiële optredens voor the Reds, waarin hij 40 keer trefzeker was en 17 assists gaf. Origi maakte enkele cruciale doelpunten voor Liverpool, waaronder twee treffers in het legendarische Champions League treffen met Barcelona in 2019 (4-0 winst). Mede dankzij zijn goals completeerde Liverpool een comeback tegen de Catalanen waardoor het zich in de finale van het miljardenbal mocht melden. In die eindstrijd scoorde Origi de bevrijdende tweede treffer voor de ploeg uit Liverpool, wat genoeg bleek voor de overwinning.