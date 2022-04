KNVB verplaatst duel tussen Feyenoord en Fortuna vanwege Europees succes

Vrijdag, 15 april 2022 om 11:11 • Chris Meijer

De KNVB heeft het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard verplaatst. De Rotterdammers bereikten donderdagavond ten koste van Slavia Praag de halve finale van de Conference League. Om die reden krijgt Feyenoord van de KNVB meer tijd om zich na de heenwedstrijd tegen Olympique Marseille voor te bereiden op het eerstvolgende Eredivisie-duel.

Het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard stond op zondag 1 mei eigenlijk gepland om 14.30 uur. De KNVB heeft echter besloten om beide ploegen in De Kuip te laten aftrappen om 16.45 uur. “Hierdoor heeft Feyenoord meer ruimte om zich optimaal voor te bereiden op dit Eredivisie-duel na het spelen van de eerste halve finale in de Europa Conference League”, laat de KNVB op zijn website weten.

Feyenoord speelt drie dagen eerder de heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League, in eigen stadion tegen Olympique Marseille. Een week later, op donderdag 5 mei, staat in het Stade Vélodrome de return op het programma. De wedstrijd in het weekeinde voorafgaand aan de heenwedstrijd staat wel nog ‘gewoon’ op het programma zoals aanvankelijk gepland: op zondag 24 april speelt Feyenoord om 14.30 uur thuis tegen FC Utrecht.